하남 폐가서 남녀 3명 숨진 채 발견…타살 혐의점 없어

▲ 경기 하남경찰서 전경

어제(1일) 오후 2시 28분 경기 하남시 천현동의 한 폐가 안에서 성인 남성 2명과 여성 1명 등 3명이 숨진 채 발견됐습니다.숨진 3명은 각각 30대와 40대 남성 2명과 50대 여성 1명으로, 이들 간의 관계는 현재까지 확인되지 않았습니다.경찰은 이날 오전 10시 40분쯤 사망자 중 1명의 지인으로부터 "지인이 온라인상에 신변을 비관하는 내용의 게시글을 올렸다"는 내용의 112 신고를 받고 출동했던 것으로 전해졌습니다.현장에서 타살 혐의점은 발견되지 않았으며 목숨을 끊는 데 사용됐던 것으로 추정되는 도구가 있었던 것으로 알려졌습니다.현재까지 사망자 중 1명이 온라인상에 올렸던 게시글 외 유서는 발견되지 않았습니다.경찰은 자세한 경위를 조사 중입니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)