'국정자원 화재' 긴급 현안질의…여야 책임론 공방

국회에서는 국가 정보 자원 관리원 화재에 대한 현안 질의가 열렸습니다. 화재 원인을 놓고 민주당은 전 정부에게, 국민의힘은 지금 정부에게 책임이 있다면서 공방을 벌였습니다.



김형래 기자입니다.



국회 행정안전위원회에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 현안질의에서 윤호중 행정안전부 장관은 먼저 고개를 숙였습니다.



[윤호중/행정안전부 장관 : 국민 여러분께 큰 불편과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과의 말씀을 드립니다.]



민주당 의원들은 지난 5월 국가정보자원관리원에 대한 소방당국의 화재 안전점검이 진행됐지만, 국정자원 측의 거부로 안전조사가 실시되지 않았다고 지적했습니다.



[채현일/민주당 의원 : 조사 거부한 사실은 알고 있었나요? (아니요, 이번에 알았습니다.) 몰랐다면 무능한 거죠, 그걸 모른다는 게 말이 됩니까 이게?]



또 윤석열 정부가 지난 2023년 전산망 마비 사태를 겪고도 이중화 사업을 제대로 진행하지 않았다며 전 정부 책임론을 제기했습니다.



[모경종/민주당 의원 : 윤석열 정부 시기에 있었던 국가행정망 장애 사태, 당연히 잘 알고 계시죠? 전임 정부가 할 수 있었음에도 불구하고 제대로 안 해놓은 게 분명히 원인이 있습니다만….]



국민의힘은 행정안전부가 안전 관리 지침을 제대로 지키지 않았다며 윤호중 장관이 책임을 피할 수 없다고 맞불을 놨습니다.



[이달희/국민의힘 의원 : 이동 중에 지금 배터리가 사고가 나서 화재가 난 거 아닙니까? 이동을 전 정부가 했습니까?]



또 정부가 화재 당시 작업 인원조차 제대로 파악하지 못했다고 질타했습니다.



[고동진/국민의힘 의원 : (배터리 이설 작업 때) 작업 인원이 13명이다, 8명, 15명, 그러다 11명, 이렇게 계속 바뀌었는데, 현장이 제대로 파악되지 않았고 보고가 제대로 안 된 이유가 뭡니까?]



윤 장관은 빠른 시일 안에 실시간으로 데이터를 주고받을 수 있는 이중화 시스템을 완성하겠다고 답변했습니다.



