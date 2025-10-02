1. '전작권 회복해 연합방위 주도…불법계엄 청산"



이재명 대통령이 국군의날 기념식에서 '전시 작전통제권'을 회복해 한미 연합 방위 태세를 주도해 나가겠다고 말했습니다. 불법계엄으로 떨어진 군의 신뢰를 회복해야 한다고도 강조했습니다.



2. 삼성·SK·오픈 AI 3각 동맹… "금산분리 완화 검토"



삼성과 SK가 오픈 AI와 협약을 맺고 미국이 추진하는 700조 원대 AI 인프라 구축 사업인 스타게이트 프로젝트에 참여한다고 발표했습니다. 두 그룹 수장과 함께 샘 올트먼 오픈 AI CEO를 만난 이재명 대통령은 기업 투자 활성화를 위해 금산분리 완화를 검토하겠다고 밝혔습니다.



3. 7년 만의 '셧다운'…백악관·민주당 책임 공방



임시 예산안 합의 불발로 미국 정부가 7년 만에 셧다운에 돌입한 가운데, 백악관과 민주당이 서로에게 책임을 돌리며 충돌했습니다. 트럼프 대통령은 공무원을 대거 해고하겠다면서 이것은 민주당 탓이라고 압박했습니다.



4. G드라이브 전소…공무원 19만 명 자료 다 날아가



국가정보자원관리원 화재로 정부 클라우드 서비스인 G드라이브가 전소돼 공무원 19만 1천 명의 수년치 업무 자료가 모두 사라졌습니다. 외부 백업도 이뤄지지 않아 복원도 불가능합니다.