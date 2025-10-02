오픈AI 샘 올트먼 접견…"한국에 데이터센터 구축"

<앵커>



이재명 대통령이 챗GPT 개발업체 오픈AI의 최고경영자 샘 올트먼을 만났습니다. 오픈AI는 우리 기업과 함께 인공지능 전용 대규모 데이터센터를 전남과 포항에 구축하겠다고 밝혔습니다.



이재명 대통령이 샘 올트먼 오픈AI 대표를 만났습니다.



오픈AI는 생성형AI, '챗GPT' 개발업체로 세계 인공지능 업계를 선도하는 기업입니다.



[이재명 대통령 : 한 번 뵙고 싶었어요. 제가 챗GPT 유료 구독자입니다.]



[샘 올트먼/오픈AI 대표 : 전 세계에서 인구 대비 유료 구독자가 제일 많은 국가가 한국입니다.]



이 대통령은 우리나라가 가장 모범적인 AI 테스트베드가 될 것이라 강조했고, 올트먼 대표는 한국 정부의 AI 생태계 조성 목표를 높이 평가하며, '한국과 함께 성공 스토리를 쓰고 싶다'고 화답했습니다.



이번 접견에는 삼성전자 이재용 회장, SK그룹 최태원 회장도 함께 자리했는데, 오픈 AI와 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 의향서도 체결했습니다.



이에 따라 삼성과 SK는 오픈AI의 초거대 데이터센터 건설 계획인 '스타게이트 프로젝트'에 합류해 고성능 반도체를 공급하게 됩니다.



오픈AI는 경북 포항과 전남에 대규모 데이터센터 구축을 각각 추진하자는 내용의 MOU도 우리 정부와 체결했습니다.



이 대통령은 AI 기업 활동을 지원할 규제 완화도 지시했습니다.



[김용범/대통령실 정책실장 : 투자 재원을 조달할 때 어떤 독점의 폐해가 없다는 그런 안전장치가 마련된 범위 내에서 금산분리 규제나 이런 것들을 우리가 완화하는 방안도 검토해 볼 수 있다.]



금산분리는 대기업 등 산업자본과 금융자본이 서로의 지분을 일정 기준 이상 갖지 못하게 하는 것으로 재벌 기업의 문어발식 사업 확장을 막는 취지로 도입된 규제입니다.



그러나 막대한 투자 재원이 필요하고 산업 간 경계가 모호한 AI 산업 특성상 금산분리 규제 개선 필요성에 대한 목소리가 재계를 중심으로 나온 바 있습니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 이재성)