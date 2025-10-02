"전작권 회복해 연합방위 주도…불법 계엄 청산"

<앵커>



국군의 날 기념식에 참석한 이재명 대통령이 전시작전통제권을 회복해 한미 연합방위태세를 주도해 나가겠다고 말했습니다. 불법 계엄의 잔재를 말끔히 청산하겠다는 의지도 밝혔습니다.



한국전쟁에 간호장교로 참전했던 90대의 노병, 이종선 예비역 소령의 손을 잡고 이재명 대통령은 건군 77주년 국군의 날 기념식에 입장했습니다.



이 대통령은 지난해 12월 계엄 당시, 극히 일부 군 지휘관들이 군 본연의 임무를 망각한 채 최고 권력자의 편에 서서 국민을 향해 총부리를 겨눴다며 군의 신뢰 회복을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 불법 계엄의 잔재를 말끔히 청산하고 헌법과 국민을 수호하는 군대로 재건하기 위해 민주적, 제도적 기반을 더욱 단단하게 강화하겠습니다.]



이어 "우리나라는 북한 GDP, 즉 국내총생산의 1.4배에 달하는 국방비를 지출하는 세계 5위 군사력의 군사강국"이라고 환기한 뒤, "우리 국방력에 대한 믿음에 기초해 강력한 자주국방의 길로 나가야 한다"며 '전시작전통제권 회복'을 천명했습니다.



[이재명 대통령 : 굳건한 한미 동맹의 기반 위에 전시작전통제권을 회복하여 대한민국이 한미 연합방위태세를 주도해 나가도록 하겠습니다.]



'임기 내 전작권 환수'는 이 대통령의 대선 공약이자 이재명 정부의 국정과제로, 대통령실은 이 대통령이 '환수'라는 표현 대신 '원래 상태로 되돌린다'는 뜻의 '회복'을 직접 골라서 썼다고 설명했습니다.



안규백 국방장관은 현역 군인 35만 명에, 군무원과 상비예비군 같은 아웃소싱 인력 15만 명으로 총 50만 대군을 유지해서 자주국방 기조를 뒷받침하겠다는 구상을 공개했습니다.



어제(1일) 국군의 날 기념행사는 윤석열 정부 때와는 달리 대규모 시가행진 없이 치러졌습니다.



열병식에서는 지난해 처음 공개됐던 괴물 미사일 '현무-5'와 함께 첨단 무인기나 로봇도 등장했습니다.



