U-23 아시안컵 내일 조 추첨…'한중일' 죽음의 조 가능성

▲ 2026 U-23 아시안컵 본선 진출국

아시아축구연맹(AFC) U-23(23세 이하) 아시안컵에서 한국과 일본, 중국이 한 조에서 경쟁하는 '죽음의 조'가 탄생할 가능성이 생겼습니다.AFC가 홈페이지에 공개한 대회 조 추첨 포트 배정을 보면 한국이 포트 2에 배정된 가운데 일본은 포트1, 중국은 포트 4에 들어갔습니다.조 추첨에서 동아시아 3개국이 한 조로 묶일 가능성이 생긴 겁니다.개최국 사우디가 자동으로 포트 1에 들어간 가운데, 나머지 15개 본선 진출팀은 2024년, 2022년, 2020년 대회 성적을 종합해 포트를 배정했습니다.한국은 황선홍 현 대전하나시티즌 감독이 팀을 지휘한 2024년 대회에서 인도네시아에 패해 8강 탈락한 게 치명적이었습니다.결국 한국은 우즈베키스탄, 일본, 이라크에 밀리면서 포트 2로 내려갔습니다.포트 2에는 한국을 비롯해 베트남, 호주, 카타르가 들어갔고, 포트 3에는 태국, 요르단, 아랍에미리트, 이란이 배정됐습니다.중국, 시리아, 키르기스스탄, 레바논이 포트 4에 자리했습니다.이민성 감독이 이끄는 한국은 지난달 열린 예선에서 마카오, 라오스, 인도네시아를 모두 물리치고 본선 진출에 성공했습니다.U-23 아시안컵은 2014년 첫 대회부터 2년마다 열렸지만, 이번 대회를 끝으로 올림픽이 개최되는 해에만 올림픽 예선을 겸해 4년 간격으로 열리는 것으로 바뀝니다.2026년은 올림픽이 열리는 해가 아니어서 이번 대회는 올림픽 출전권과 무관합니다.이번 대회 조 추첨은 내일(2일) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열립니다.대회는 내년 1월 7일부터 25일까지 치러집니다.(사진=AFC 홈페이지 캡처, 연합뉴스)