'장관급' 된 박진영…이 대통령 "지원하되 간섭 안 한다"

김기태 기자
작성 2025.10.01 20:50
<앵커>

박진영 JYP엔터테인먼트 대표가 장관급 공동위원장을 맡은 대중문화교류위원회가 오늘(1일) 출범식을 가졌습니다. 이재명 대통령은 지원은 하되 간섭하지 않는다는 원칙을 지키겠다고 강조했습니다.

김기태 기자입니다.

<기자>

인기 걸 그룹의 무대로 문을 연 대통령 직속 대중문화교류위원회 출범식.

[김채원/걸그룹 '르세라핌' 멤버 : 대중문화교류위원회 출범을 진심으로 축하드립니다.]

한복 차림의 이재명 대통령은 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표에게 공동위원장 위촉장을 수여했습니다.

장관급인 박 위원장과 함께 K-팝의 상징이 된 응원봉 등을 둘러봤는데,

[이재명 대통령 : 지난겨울에 많이 봤던 거네요.]

박 위원장은 "K-팝 공연은 관객들이 공연의 일부로 함께 참여한단 점에서 큰 차이가 있다"고 설명했습니다.

[이재명 대통령 : 팬 주권주의네요. (팬 주권주의, 네 맞습니다.) 그게 중요한 거예요. (그게 빠지면 다른 엔터 산업과 똑같아집니다.) 자기를 주인으로 여기느냐, 아니냐 그 차이가 크죠.]

대중음악, 게임, 영화·영상 등 7개 분과로 구성된 대중문화교류위는 SM, YG, 하이브 등의 대표이사 26명을 민간위원으로 위촉해 활동에 나섭니다.

이 대통령은 "K-컬처는 우리들만의 것이 아니라 전 세계인이 함께 소통하고, 공감하는 매개체로 발전했다"며, 적극적인 지원을 약속했습니다.

[이재명 대통령 : '지원은 하되 간섭하지 않는다'는 원칙을 철저히 지켜서 현장에서 자율성과 창의성이 제대로 발휘될 수 있도록 지원하겠습니다.]

문체부는 문화예술정책자문위도 새로 꾸려, 300조 원 규모의 K-컬처 시장을 달성하고, 문화강국 실현을 위한 정책 자문과 소통을 이어가겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
