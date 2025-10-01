이호준 NC 감독 "라일리, 오늘 구원 등판 안 돼"

▲ NC 다이노스 라일리 톰슨

매 경기를 결승전처럼 치르고 있지만, 이호준(49) NC 다이노스 감독은 외국인 투수 라일리 톰슨을 불펜 카드로는 쓰지 않기로 했습니다.선수 면담을 통해 내린 결론입니다.이 감독은 오늘(1일) 서울 잠실구장에서 열리는 프로야구 LG 트윈스와 방문 경기를 앞두고 "라일리를 오늘 선발로 낼 생각도 했지만, 선수가 피로한 상태여서 김태경을 오늘 선발로 정했다"며 "라일리는 오늘 구원 등판도 하지 않는다"고 밝혔습니다.이어 어제 kt wiz전을 앞두고 창원NC파크에서 한 '선수 면담' 내용을 일부 공개했습니다.이 감독은 "구창모를 먼저 만나서 '30일 kt전 구원 등판이 가능하겠나'라고 물었다. 구창모가 '던질 수 있다'고 답했다"며 "라일리에게는 '10월 1일 LG전에 선발 등판할 수 있겠나'라고 말했다. 라일리가 조금 더 휴식을 취하길 원해, 선수 뜻을 받아들였다"고 전했습니다.라일리는 9월 26일 두산 베어스전에 등판해 5이닝을 4피안타 무실점으로 막았습니다.나흘 휴식 후 LG전에 등판하는 게 크게 무리한 일정은 아니지만, '시즌 누적 이닝'을 고려하면 부담스러울 수 있습니다.이 감독은 "라일리가 지난해 미국에서 107.1이닝을 던졌다. 올해는 벌써 170이닝 가까이(166.2이닝) 소화했다"며 "피로감을 느끼는 투수를 마운드에 세울 순 없다. 라일리는 더 휴식한 뒤에 모레 SSG 랜더스전에 선발 등판한다"고 설명했습니다.NC는 KT와 치열한 5위 싸움을 벌이고 있습니다.이 감독은 어제 KT전에서 구창모를 중간 계투로 내세우는 강수를 던졌습니다.구창모는 4이닝 1피안타 무실점 9탈삼진 역투를 펼치며, 구원승을 거뒀습니다.NC는 KT를 9-4로 꺾고, 7연승 신바람을 내며 5위로 도약했습니다.NC는 남은 2경기에서 모두 승리하면 5위로 포스트시즌에 진출합니다.하지만, LG도 정규시즌 1위 확정을 위한 매직 넘버를 '1'만 남겨둔 터라, 맞대결에서 전력을 다합니다.이 감독은 "내심 LG가 1위를 확정하고 우리를 만나길 바랐다"고 털어놓으며 "이렇게 재밌는 경기가 될 줄 몰랐다"고 씩 웃었습니다.라일리는 등판할 수 없지만, NC는 총력전을 펼쳐 LG전 승리를 노립니다.이 감독은 "전사민을 제외하면 우리 중간 계투가 3일 정도 쉬었기 때문에 평소보다 적극적으로 투구 교체를 할 수 있다"고 밝혔습니다.아직 포스트시즌 진출을 확정하지 못했지만, 이 감독은 연승 과정에서 보인 NC 선수들의 열정에 고마움을 표했습니다.그는 "우리 선수단 기세가 정말 좋다. 박건우는 햄스트링(허벅지 뒤 근육)이 불편한 상황인데, 병원 검진도 받지 않겠다고 한다"며 "어제 KT전에서 득점할 때마다 선수들이 '우리도 5강 간다'고 외치더라. NC에 이런 컬러를 입히고 싶었는데 선수들이 정말 열정적으로 해준다. 정말 감동했다"고 감격에 찬 표정을 보였습니다.(사진=연합뉴스)