인니 기숙학교 붕괴 사고 매몰자 91명으로 늘어…"생존자 있어"

인도네시아에서 이슬람 기숙학교가 무너져 3명이 숨진 가운데 학생 등 91명이 사흘째 잔해에 매몰된 것으로 파악됐습니다.



매몰자들 가운데 생존자가 있는 것으로 확인돼 당국이 시간과 싸우며 구조 작업을 계속하고 있습니다.



AFP통신 등 외신들은 오늘(1일) 인도네시아 국가재난관리청이 이틀 전 무너진 동부 자바주의 알 코지니 이슬람 기숙학교 건물 잔해에 91명이 매몰된 것으로 추정하고 있다고 보도했습니다.



애초 국가재난관리청은 이번 붕괴 사고로 38명이 잔해에 매몰됐다고 밝혔으나 학교 출석부를 확인하고 피해자 가족을 면담한 뒤 매몰자 수를 정정했습니다.



구조대는 좁은 잔해 틈으로 일부 생존자에게 물과 음식을 공급하고 있으며 열화상 드론 등을 활용해 추가 생존자가 있는지도 확인하고 있다고 AP통신은 전했습니다.



구조 책임자인 에미 프리저는 "주요 구조물이 완전히 무너졌지만 (잔해 속에서) 반응하는 피해자를 구조하기 위해 최선을 다하고 있다"며 "생존 신호가 감지된 7개 구역에 집중하고 있다"고 말했습니다.



이번 사고로 인한 부상자들 가운데 26명은 여전히 병원에서 치료받고 있으며 대부분은 머리 손상이나 골절상을 입은 것으로 전해졌습니다.



지난달 29일 오후 3시 35분께 인도네시아 자바주 시도아르조에 있는 알 코지니 이슬람 기숙학교 건물이 갑자기 무너져 3명이 숨지고 100여 명이 다쳤습니다.



현지 경찰은 기존 기도실이 2층 건물이었으나 허가 없이 2개 층을 추가로 증축하다가 무게를 견디지 못해 사고가 난 것으로 보고 있습니다.