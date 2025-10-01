AI 배우 등장에 할리우드 거센 반발…"배우들 연기 훔쳐"

▲ AI 배우 틸리 노우드의 인스타그램 계정

할리우드 업계 종사자들이 실제 인간과 구별이 불가능한 인공지능(AI) 배우 등장에 생계 위협과 예술성 훼손 등을 내세우며 거세게 반발하고 있다고 AP통신 등이 현지 시간 지난달 30일 보도했습니다.이번 논란은 네덜란드 배우이자 프로듀서인 엘린 판데르 펠덴이 탄생시킨 틸리 노우드라는 AI 배우로 인해 촉발됐습니다.갈색 머리에 영국식 억양을 사용하는 노우드는 지난 5월부터 SNS에 계정을 만들고 가상의 일상을 공유하며 대중과 소통해 왔습니다.노우드는 지난달 27일 스위스 취리히 영화제 부대행사에서 처음으로 대중들에게 공식 소개됐습니다.당시 펠덴은 노우드가 조만간 기획사와 정식 계약을 맺게 될 것으로 예상한다고 설명했습니다.노우드가 공식 활동을 시작했다는 소식에 할리우드 업계는 즉각 비판적인 입장을 내놨습니다.할리우드 배우·방송인 노동조합(SAG-AFTRA)은 성명을 내고 "틸리 노우드는 배우가 아니다"라며 "수없이 많은 전문 연기자의 작업 결과물을 습득한 컴퓨터 프로그램이 생산해 낸 캐릭터"라고 힐난했습니다.노조는 노우드가 삶의 경험도 감정도 없다며, AI 배우의 등장이 어떠한 문제도 해결하지 못한다고 단언했습니다.그러면서 "배우들의 연기를 훔쳐 이들을 실직 상태로 만들고 공연자들의 생계를 위협하며 인간의 예술성을 훼손하는 문제를 만들 것"이라고 노조는 비난했습니다.할리우드를 비롯한 전 세계 영화·방송 업계는 이미 각종 콘텐츠 제작에 AI 기술을 폭넓게 활용하고 있지만 이를 어디까지 허용해야 하는지를 두고는 논쟁이 계속되고 있습니다.지난 3월 제97회 미국 아카데미 시상식(오스카)에서 10개 부문 후보에 올랐던 영화 '브루탈리스트'를 둘러싼 논란이 대표적입니다.홀로코스트에서 살아남은 유대계 헝가리인 일대기를 그린 이 작품은 AI가 주인공들의 헝가리어 대사 발음을 교정한 것으로 알려져 논란이 이어졌습니다.지난 2023년 할리우드 배우 방송인 노조 파업 때도 조합원들은 AI 활용에 관한 새로운 규칙을 요구해 이를 관철시킨 바 있습니다.AI 배우를 향한 따가운 시선에 펠덴은 "노우드는 인간을 대체하는 것이 아니라 하나의 창작물"이라며 반박에 나섰습니다.펠덴은 노우드의 인스타그램에 올린 글을 통해 "AI는 인간의 자리를 차지하는 것이 아니라 애니메이션, 인형극, 컴퓨터 그래픽 이미지와 같은 새로운 도구"라고 밝혔습니다.또 "AI 캐릭터가 실제 배우의 비교 대상이 되는 것보다 그 자체가 하나의 장르로 평가받을 수 있다고 믿는다"고 강조했습니다.(사진=틸리 노우드 인스타그램 캡처, 연합뉴스)