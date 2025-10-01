[D리포트] 어르신용 스포츠 상품권?…"못 들어봤고, 인증도 어렵고"

65세 이상 어르신들을 대상으로, 물속에서 하는 체조인 아쿠아로빅 수업이 한창입니다.



집 밖으로 나와 사람들과 함께 운동을 즐기면서,건강은 물론 활력과 자신감을 되찾았다고 말합니다.



[정인순/창원시 동읍 : 너무 좋아요. 완전히 활발해졌고 아픈 데가 없어요.]



정부는 이런 65세 이상 노년층의 건강 복지를 위해 지난달, 어르신 스포츠 상품권 지급 사업을 시작했습니다.



신청만 하면 한 명당 최대 15만 원을 제로페이로 지급해 각종 스포츠시설에서 현금처럼 쓸 수 있도록 한 겁니다.



그런데 정작 1차 5만 원 지급 신청 기간이 완료된 지금까지도 사업 자체를 모르는 어르신들이 더 많습니다.



[박경임/창원시 팔용동 : 못 들어봤어요, 알려주고 지원을 해주고 이렇게 해야 우리가 알지.]



스마트폰 신청을 안내해 보지만 복잡한 인증 절차에 막힙니다.



[정상채/창원시 서상동 : 창원사랑상품권도 하고 있거든요. 여기서는 되는데 이건(어르신 스포츠 상품권) 안되네요. 어렵네요. 어려워요.]



사정이 이렇다 보니 경남도가 국비와 지방비로 5만 2천 명분을 준비했지만 1차 신청은 4천100여 명에 그쳤습니다.



예산 대비 신청률이 고작 7.9%인데, 부산 역시 8.7%에 불과합니다.



이달 초부터 2차 10만 원 지급 신청을 받고 있지만, 홍보 부족 등으로 신청률은 별반 나아지지 않고 있습니다.



[이종수/경남도 체육지원과장 : 시군의 사회복지부서와 연계하여 복지톡 문자 메시지 발송, 반상회 등을 통한 다각적인 홍보를 강

구하고 있습니다.]



노년층의 건강 증진에 기여하겠다는 지원 사업이 정작 어르신들은 모르는 생색내기용으로 전락하는 건 아닌지 우려됩니다.



(취재 : 주우진 KNN, 영상취재 : 안명환 KNN, 영상편집 : 김범준 KNN, 제작 : 디지털뉴스편집부)



KNN 주우진