교황 "트럼프 반이민 정책, 비인간적" 비판

▲ 레오 14세 교황

레오 14세 교황이 트럼프 미국 행정부의 강경한 이민 정책에 대해 '비인간적'이라고 비판했습니다.교황은 현지 시간 9월 30일 기자 간담회에서 미국 시카고 대교구로부터 평생공로상을 받게 된 딕 더빈 상원의원 (민주.일리노이) 관련 논란에 대한 질문을 받고 이같이 밝혔습니다.더빈 상원의원은 이민자 보호 공로를 인정받아 수상자로 결정됐지만, 낙태권 찬성론자로 알려지면서 가톨릭 교회의 보수파를 중심으로 거센 반발을 사고 있습니다.교황은 "더빈 상원의원이 40년 동안 미국 상원에서 해온 전반적인 활동을 살펴보는 것이 중요하다"고 전제했습니다.교황은 또, 교회의 가르침과 관련된 많은 문제를 함께 살펴봐야 한다면서, "낙태에는 반대하면서 사형 제도에 찬성하는 것은 진정한 생명 존중이 아니다"라고 강조했습니다.교황은 이어 "낙태에 반대하지만 미국 내 이민자에 대한 비인간적인 처우에 찬성하는 사람이 과연 생명을 존중하는 것인지 모르겠다"고 단호하게 말했습니다.로이터통신은 레오 14세 교황이 트럼프 대통령의 반이민 정책에 대해 즉위 이후 가장 강한 어조로 비판했다고 전했습니다.지난 5월 프란치스코 교황의 뒤를 이어 제267대 교황으로 선출된 레오 14세는 트럼프의 정책을 직설적으로 비판했던 전임자와는 달리 절제된 목소리를 내왔습니다.이에 대해 백악관 부대변인 애비게일 잭슨은 성명에서 "트럼프 대통령은 범죄를 저지른 불법 이민자를 추방하겠다는 미국 국민과의 약속을 지키고 있다"고 밝혔습니다.가톨릭교회 역사상 첫 미국인 출신 교황인 레오 14세는 시카고 연고 프로야구단인 시카고 화이트삭스와 시카고 피자에 대한 애정을 숨김없이 드러내며 이 지역 주민들의 절대적인 지지를 받고 있습니다.교황은 더빈 상원의원을 둘러싼 논란에 대해 누구도 해답을 갖고 있지 않다면서 서로를 존중하며 함께 나아가는 자세가 중요하다고 주문했습니다.다만 더빈 상원의원은 이날 시카고 대교구 측에 '평생 공로상' 수상을 정중히 사양했다고 미국 정치전문매체 폴리티코가 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)