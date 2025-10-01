뉴스

[8뉴스 예고] 이 대통령 "한미 동맹 기반 전작권 회복"

작성 2025.10.01
8시 뉴스 주요 내용입니다.

1. 이 대통령 "한미 동맹 기반 전작권 회복"

이재명 대통령이 국군의 날 기념사에서 "굳건한 한미 동맹의 기반 위에 전시작전통제권을 회복하겠다"고 말했습니다. 이재명 정부 공약이기도 한 전작권 회복, 임기 내 가능할지 살펴봅니다.

2. "윤, 후안무치…구속된 신분 잊지 말아야"

윤석열 전 대통령 측이 구치소 수용 생활이 어렵다고 호소한 데 대해, 정성호 법무부 장관이 "뻔뻔하고 후안무치한 태도"라고 비판했습니다. 또 "대한민국을 전복시키려 한 내란 혐의로 구속된 신분임을 잊지 말길 바란다"고 못 박았습니다.

3. 엿새째 복구율 10%대…작업자 등 4명 입건

국가정보자원관리원 화재로 정부 전산 시스템이 멈춰선 지 엿새째, 복구율은 10%대에 머물러 있습니다. 경찰은 국정자원 관계자 1명과 공사 작업자 등 모두 4명을 업무상 실화 혐의로 입건했습니다.

4. 국세청, '한강벨트' 거래 104명 세무조사

소득이 없거나 자금 출처가 불분명한데 '한강벨트'의 수십억대 아파트를 산 104명에 대해 국세청이 세무조사에 착수했습니다. 국세청은 이른바 '아빠 찬스' 등 다양한 탈세 의심 사례가 있는 걸로 보고 있습니다.

잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.
