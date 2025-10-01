경기도민 61% "도정 운영 잘하고 있다"…3개월 전보다 3%p↑

이미지 확대하기

▲ 경기도 도정 운영 평가

경기도민의 60% 이상이 도정 운영에 대해 긍정적으로 평가하는 것으로 나타났습니다.경기도는 지난달 10~14일 도민 2천 명(남부·북부 1천 명씩, 북부 1천 명)을 대상으로 도정 운영에 대해 전화 면접 조사한 결과 '매우 잘하고 있다'가 10%, '대체로 잘하고 있다'가 51%로 긍정 평가가 61%로 나타났다고 1일 밝혔습니다.'매우 못하고 있다' 5%, '대체로 못하고 있다' 17%로 부정 평가는 22%로 조사됐으며 '모른다'는 답변은 17%였습니다.지난 6월 민선 8기 3주년 조사에서 긍정 평가가 58%, 부정 평가가 27%였는데 3개월 만에 긍정 평가는 3% 포인트 상승하고 부정 평가는 5% 포인트 하락했습니다.경기도 내 권역별 관심 사안을 살펴보면 경기 북부에서 균형발전(32%)과 교통(26%), 경기 남부는 민생경제(36%)에 대한 정책 수요가 높은 것으로 조사됐습니다.경기 북부 주민들의 경우 '북부대개발' 사업에 대해 73%가 관심을 보였고 79%는 북부지역 발전에 기여할 것으로 봤습니다.미군 반환공여지 개발에 대해서는 관심도가 54%였고 기대감은 68%였습니다.경기 남부 주민들은 '100조 투자유치'에 대한 인지도가 29%로 낮았으나, 관심도는 61%에 달했습니다.투자 유치가 일자리 창출과 지역 경제 활성화에 기여할 것이라는 응답은 73%로 높게 나타났습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)