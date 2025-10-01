경기도, 고액 체납·탈루 세원 '100일 총력 징수'…1천400억 원 목표

▲ 김동연 경기도 지사가 고액 체납자 징수 대책 관련 회의를 주재하고 있다.

경기도는 1일부터 100일 동안 1천400억 원 징수 목표로 고액 체납자 징수과 탈루 세원 추적에 나선다고 밝혔습니다.김동연 지사가 전날 '고액 체납자 징수 및 탈루 세원 제로화 추진 회의'를 열어 "성실한 납세자가 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 조세 정의를 바로 세우고, 고질적인 체납 관행을 근절하라"고 지시한 데 따른 겁니다.경기도는 '현장징수 TF' 5개 반 12명, '세원발굴 TF' 3개 반 18명 등 모두 30명을 투입해 '100일 총력징수작전'에 나섭니다.현장 징수는 도내 1천만 원 이상 고액 체납자 2천136명(체납액 2천58억 원) 전원을 대상으로 징수 실익을 면밀히 조사한 뒤 징수 가능성이 높은 집과 사업장 등을 직접 방문·수색해 숨겨진 재산을 즉시 압류하는 방식으로 이뤄집니다.압류한 동산에 대해서는 다음 달 온라인 공매를 추진합니다.세원 발굴은 불법 정원을 조성하거나 증축한 고급주택, 과표를 과소신고한 신축건축물 등 탈루 사각지대를 추적해 추징하는 방식입니다.농지 등 감면 부동산의 부정 사용과 장기 미사용 등도 집중 조사 대상이다.TF 운영을 통해 현장 징수 600억 원, 세원 발굴 800억 원 등 모두 1천400억 원의 징수가 가능할 것으로 경기도는 보고 있습니다.경기도는 이밖에 국적 변경 등의 신분세탁 체납자를 대상으로 한 실태조사도 벌여 국내 재산 보유 여부 등을 정밀하게 따져본 뒤 압류 및 추심할 방침입니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)