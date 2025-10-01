'귀로 듣고'·'눈으로 읽는' 케데헌…"장벽 없는 즐거움"

<앵커>



시각장애나 청각 장애가 있는 학생들도 감상할 수 있는 특별한 '케이팝 데몬헌터스' 상영회가 열렸는데요.



현장을 조제행 기자 다녀왔습니다.



<기자>



전 세계적인 인기를 얻은 케이팝 데몬 헌터스 극장 상영회.



200여 객석을 가득 채운 건 시각, 청각 장애인 학생들입니다.



시각 장애를 배려해 영화 내내 화면 해설을 해주고, 청각 장애인을 위한 상세한 자막이 들어가 있습니다.



시청자미디어재단과 넷플릭스가 함께 준비한 배리어프리 상영회 행사입니다.



[박다인/시각장애 : 너무 재밌었어요. 노래 자체가 제가 알고 있는 노래 나올 때가 가장 좋았어요.]



[정민아/시각장애 : 기대 이상이었어요. 소리가 왼쪽 오른쪽 이동하는 게(몰입이 잘 됐어요.)]



장애인을 위한 영상 콘텐츠가 많지 않은 데다 인기 작품의 배리어프리 상영은 거의 없는 실정입니다.



[윤보성/서울맹학교 중등교무부장 : 영화관 오기 전부터 벌써 일주일 전부터 막 난리도 아니었거든요. 너무 좋아가지고 학생들이 오는 접근 자체가 쉽지가 않고 와서도 영화를 봐도 이제 소리는 듣지만, 그 영상이라든가 이런 내용들을 정확하게 학생들이 파악하기 힘들거든요.]



시청자미디어재단과 넷플릭스는 향후에 배리어프리 콘텐츠 체험 기회를 늘릴 예정입니다.



[박현수/넷플릭스 매니저 : 앞으로도 넷플릭스는 시각장애인이든 청각장애인이든 어떤 저희의 기술로 이런 세상과 사람을 연결할 수 있도록 적극 노력할 예정입니다.]



[현경림/시청자미디어재단 서울시청자미디어센터 팀장 : 장애인들이 어떤 교육이라든가 체험 활동에 있어서 많은 제약을 갖고 있거든요. 이런 경험들을 할 수 있게끔 만드는 자리가 굉장히 중요한 것 같습니다.]



(영상편집 : 조무환, VJ : 오세관)