음저협 고위 임원 '차명 법인 8억 원 횡령' 의혹…경찰수사 착수, 협회 공식 사과

한국음악저작권협회(이하 '음저협') 사무처 고위 직원 2명이 차명 법인을 통해 거액을 빼돌린 비위 정황이 확인돼 경찰이 수사에 착수했다. 협회는 이와 관련해 회원들에게 재차 공식 사과하고 진상 규명을 약속했다.



음저협은 30일 입장문에서 "사무처 고위 직원 2명의 중대한 비위 정황이 확인돼 회원 여러분께 큰 심려를 끼친 점 진심으로 사과드린다"며, "문제 직원들은 외부에 별도 법인을 설립한 뒤 협회와 직무 관련성 있는 사업자로부터 금전적 이익을 취했을 가능성이 확인됐다"고 설명하였다.



음저협은 사태를 엄중하게 받아들이고 즉각 대응에 나섰다. 협회는 비위 정황이 확인된 해당 직원들을 보직 해임 및 대기발령 조치하고, 현재 특별감사에 착수한 상태이다.



협회는 사안의 전모가 철저히 규명될 수 있도록 특별조사위원회, 문화체육관광부 업무 점검, 국정 감사, 경찰 수사 절차에 성실히 임할 것을 약속하였다. 아울러 "결과에 따라 필요한 법적 조치를 엄정하게 취할 것"이며, "개인 일탈로 끝내지 않고 협회 전체가 나서 발생한 문제를 바로잡고 회원 여러분의 신뢰를 회복하도록 모든 책임을 다하겠다"고 강조하였다.



30일 KBS 보도에 따르면 음저협 고위직 간부 2명이 협회 외부에 별도 법인을 설립하고, 이 법인을 통해 약 8억 원의 수익을 챙긴 정황이 포착됐다. 해당 법인은 간부 지인 명의로 설립된 AI 음원 서비스 업체인 것으로 알려졌다.



협회 내부에서는 이들이 백화점 등에 음악 재생 서비스를 제공하는 업체들과 결탁하여, 음악 저작권료 지급 조작에 가담했다는 의혹까지 제기되고 있다. 서울경찰청 반부패수사대는 이들 간부 2명의 '저작권료 지급 조작' 의혹에 대해 입건 전 조사(내사)를 진행하고 있다.







