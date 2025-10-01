대통령실 "김현지 국감 출석, 국회 결정 100% 따른다는 입장 불변"

▲ 김현지 대통령실 부속실장

대통령실은 김현지 부속실장의 국회 국정감사 출석 여부와 관련해 "본인이 국회에서 결정하는 바에 100% 따르겠다는 입장을 분명히 하고 있다"고 밝혔습니다.김남준 대통령실 대변인은 오늘(1일) 브리핑에서 "그 입장에 변함이 없다"며 이같이 말했습니다.김 부속실장은 지난달 29일 대통령실 내부 인사에 따라 총무비서관에서 현 직책으로 이동했습니다.이를 두고 야권에서 국회 출석을 회피하려는 것 아니냐는 비판이 거듭되자 다시 한번 국감과 무관한 인사였다고 선을 그은 것입니다.김 대변인은 김 부속실장이 이 대통령의 국군의 날 행사에 동행하지 않은 것과 관련해서도 "업무 인수인계 기간이라 과다한 업무가 집중돼 현장에 나갈 수 있는 상황이 아니었다"고 설명했습니다.직전 부속실장을 맡았던 김 대변인은 "부속실장이 매번 현장에 나가라는 법은 없다. 융통성 있게 운용의 묘를 살리면 된다"며 "저 역시도 모든 현장에 나가지 않고 필요하다고 생각되는 현장에 나갔다"고 덧붙였습니다.김 대변인은 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건 재판장인 지귀연 부장판사에 대해 제기된 접대 의혹, 제주지법 부장판사들의 근무 시간 음주 사건, 서울구치소가 윤 전 대통령에게 수감생활 특혜를 줬다는 의혹 등에 관한 질문에 "각각의 사례에 대해 언급하는 것은 적절치 않다"면서 "모두 대통령실에서 관심 있게 지켜보고 있다"고 답했습니다.이어 "그뿐만 아니고 공무원 기강이 해이해진 사례를 지켜보고 있다"며 "다수 공무원이 성실하고 열심히 일하고 있다는 부분도 잘 보고 있고, 그들에 대한 신상(信賞)도 분명히 이뤄져야 한다는 생각도 가지고 있다"고 덧붙였습니다.