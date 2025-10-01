전세 사기 피해자 누적 3만 3천978명…피해 인정 비율 64.1%

▲ 국토부가 찾아가는 전세 사기 예방 교육을 진행 중이다.

국토교통부는 지난 9월 한 달간 3차례 전세사기 피해지원위원회 전체회의를 열어 843명을 전세사기 피해자로 결정했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.이 가운데 769명은 신규 신청자이고, 74명은 기존 결정에 이의를 신청해 피해 요건 충족 여부를 추가로 확인받은 이들입니다.이로써 2023년 6월 전세사기피해자법 시행 이후 현재까지 누적 3만 3천978명이 피해자로 인정됐습니다.전체 신청자 중 피해자 인정 비율은 64.1%이며, 19.9%는 요건 미충족으로 부결됐습니다.전세보증금 반환보증이나 최우선변제금 등으로 보증금을 전액 돌려받을 수 있는 경우(9.7%)는 적용 제외됐습니다.작년 11월 개정 전세사기피해자법 시행에 따라 한국토지주택공사(LH)가 매입한 전세사기 피해 주택은 현재까지 2천529 가구로 집계됐습니다.피해주택 매입은 LH가 피해자로부터 우선매수권을 양도받아 해당 주택을 경·공매 등을 거쳐 낙찰받은 뒤 피해자에게 공공임대주택으로 제공해 주거 안정을 지원하는 사업입니다.정상 매입가보다 낮은 낙찰가격으로 매입한 경매차익을 보증금으로 전환해 피해자가 임대료 부담 없이 최장 10년간 거주할 수 있고, 퇴거할 때는 경매차익을 즉시 지급해 보증금 손해 회복을 돕는다.지난달 23일 기준으로 피해자들이 피해주택 매입 사전협의를 요청한 사례는 모두 1만 7천482건이며, 이 가운데 8천482건은 현장 조사 등을 거쳐 '매입 가능'으로 심의가 완료됐습니다.(사진=연합뉴스)