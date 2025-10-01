뉴스

추석 연휴 전날 교통사고 21%↑…어린이 피해 2배

엄민재 기자
작성 2025.10.01 14:26 조회수
추석 연휴 전날 교통사고 21%↑…어린이 피해 2배
▲ 추석을 보름 앞둔 21일 인천 부평구 인천가족공원 입구가 성묘객들 차량으로 붐비고 있다.

최근 5년간 추석 연휴 시작 전날 자동차 사고가 평상시보다 20% 이상 늘어나는 등 연휴 기간 사고건수가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났습니다.

1일 보험개발원과 손해보험협회가 지난 2020년부터 2024년까지 추석 연휴 기간 자동차보험 사고를 분석한 결과, 추석 연휴 시작 전날 사고는 평균 4천4건, 피해자수는 6천139명으로 평상시보다 각각 21%, 27% 늘어난 것으로 집계됐습니다.

추석 당일 사고건수는 2천565건으로 평소보다 23% 적었지만, 사고당 피해자수는 2.3명으로 1.6배 많았습니다.

추석 연휴에는 가족 단위 이동이 많아 어린이·청소년 피해자(766명)가 평상시보다 2.1배나 많은 것으로 나타났습니다.

추석 당일에 운전자가 거주하는 생활권(광역시도) 외 사고 비중이 42%로 가장 높았습니다.

평소보다는 16% 포인트(p) 높았습니다.

사고 형태별로는 추석 당일 뒤에서 들이받아 발생하는 추돌사고 비중이 50%로 가장 높았습니다.

음주 사고로 인한 피해도 더 컸습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
