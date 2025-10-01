뉴스

[여담야담] "윤 재판 날 컵라면·건빵 " vs "호텔인가? 밥투정 뻔뻔"

SBS 뉴스
작성 2025.10.01 15:44 수정 2025.10.01 16:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● "인권 침해 생명 위협" 

전용기 / 더불어민주당 의원
"윤석열, 특혜에 찌든 삶 살아…수용자 신분으로 밥 트집 잡는 건 부적절"

김용태 / 국민의힘 의원
"윤 측 주장, 지지층을 향한 정치적 행위인 듯…법무부 장관, 조롱 투로 대응하는 것 삼가야"

● "7명이 황제 수발"

전용기 / 더불어민주당 의원
"윤석열 '황제 수발' 의혹, 충분히 의심해 볼 정황 많아…국감에서 해당 내용 화두될 듯"

김용태 / 국민의힘 의원
"윤석열 재판 진행 중이니 사법부에 맡겨야…여당, 지속적인 '악마화'로 여론 조성 멈춰야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지