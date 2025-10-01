[여담야담] "윤 재판 날 컵라면·건빵 " vs "호텔인가? 밥투정 뻔뻔"

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
● "인권 침해 생명 위협"
전용기 / 더불어민주당 의원
"윤석열, 특혜에 찌든 삶 살아…수용자 신분으로 밥 트집 잡는 건 부적절"
김용태 / 국민의힘 의원
"윤 측 주장, 지지층을 향한 정치적 행위인 듯…법무부 장관, 조롱 투로 대응하는 것 삼가야"
● "7명이 황제 수발"
전용기 / 더불어민주당 의원
"윤석열 '황제 수발' 의혹, 충분히 의심해 볼 정황 많아…국감에서 해당 내용 화두될 듯"
김용태 / 국민의힘 의원
"윤석열 재판 진행 중이니 사법부에 맡겨야…여당, 지속적인 '악마화'로 여론 조성 멈춰야"
