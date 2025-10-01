[여담야담] 민주당 '종교단체 입당' 의혹…국민의힘, 고발 추진

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------
● "민주, 종교 동원 의혹"
전용기 / 더불어민주당 의원
"민주 지도부, 김경 의원 탈당 이후에도 조사 지시…서울시당도 관련해 후속 조치 할 것"
김용태 / 국민의힘 의원
"진종오 의원, 면책특권 없는 기자회견서 녹취록 공개…사실에 근접한 의혹일 듯"
● "진상 조사" "압수수색"
전용기 / 더불어민주당 의원
"민주, 김경 의혹 개인 일탈로 보고 있어…국힘의 김민석 언급은 정치적 중상모략"
김용태 / 국민의힘 의원
"민주, 국힘을 통일교와 결탁한 정치집단으로 몰아…김경 의혹 수사, 공명정대해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
