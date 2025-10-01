뉴스

[여담야담] 민주당 '종교단체 입당' 의혹…국민의힘, 고발 추진

SBS 뉴스
작성 2025.10.01 15:43 수정 2025.10.01 16:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● "민주, 종교 동원 의혹"

전용기 / 더불어민주당 의원
"민주 지도부, 김경 의원 탈당 이후에도 조사 지시…서울시당도 관련해 후속 조치 할 것"

김용태 / 국민의힘 의원
"진종오 의원, 면책특권 없는 기자회견서 녹취록 공개…사실에 근접한 의혹일 듯"

● "진상 조사" "압수수색"

전용기 / 더불어민주당 의원
"민주, 김경 의혹 개인 일탈로 보고 있어…국힘의 김민석 언급은 정치적 중상모략" 

김용태 / 국민의힘 의원
"민주, 국힘을 통일교와 결탁한 정치집단으로 몰아…김경 의혹 수사, 공명정대해야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지