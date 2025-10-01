뉴스

[여담야담] 김건희 특검 파견 검사 집단반발…"검찰도 공무원"·"틀린 말 없어"

SBS 뉴스
작성 2025.10.01 15:37 수정 2025.10.01 16:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 전용기 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● "항소 남용" 개선 지시

전용기 / 더불어민주당 의원  
"공권력 투입하고도 유죄 못 밝힌 책임은 안 묻고 항소해 유죄 만들려는 게 문제"
 
김용태 / 국민의힘 의원
"이 대통령 발언, 범죄 피의자 입장에서 말해…사법행정에 대한 철학·개념 없어"

● "전원 원대 복귀" 반발

전용기 / 더불어민주당 의원  
"수사·기소·공소 유지, 특검에 부여된 법적인 원칙…법대로 역할 소화하면 되는 것"
"검찰 개혁은 정권의 힘 뺏는 것…야당, 오히려 환영해야"
   
김용태 / 국민의힘 의원
"특검 파견 검사 입장문 틀린 말 없어…특검, 검찰을 권력의 사냥개로 이용하려는 것"
"검찰 수사권 제한, 결과적으로 민생에 직결되는 문제"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지