[여담야담] 김건희 특검 파견 검사 집단반발…"검찰도 공무원"·"틀린 말 없어"

● "항소 남용" 개선 지시



전용기 / 더불어민주당 의원

"공권력 투입하고도 유죄 못 밝힌 책임은 안 묻고 항소해 유죄 만들려는 게 문제"



김용태 / 국민의힘 의원

"이 대통령 발언, 범죄 피의자 입장에서 말해…사법행정에 대한 철학·개념 없어"



● "전원 원대 복귀" 반발



전용기 / 더불어민주당 의원

"수사·기소·공소 유지, 특검에 부여된 법적인 원칙…법대로 역할 소화하면 되는 것"

"검찰 개혁은 정권의 힘 뺏는 것…야당, 오히려 환영해야"



김용태 / 국민의힘 의원

"특검 파견 검사 입장문 틀린 말 없어…특검, 검찰을 권력의 사냥개로 이용하려는 것"

"검찰 수사권 제한, 결과적으로 민생에 직결되는 문제"



