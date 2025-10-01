[영상] "고향 갈 비행기표 사려고"…빈 음식점서 돈 훔친 20대 외국인 검찰 송치

"고향에 돌아갈 비행기 표 사려고…."



비행기 푯값을 구하기 위해 식당에서 돈을 훔친 외국인이 경찰에 붙잡혔습니다.



경기 안산단원경찰서는 절도 혐의를 받는 카자흐스탄 국적 20대 남성 A씨를 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.



A씨는 지난달 10일 오전 9시쯤 경기 안산시 단원구 한 고깃집의 잠기지 않은 창문을 열고 안으로 몰래 침입했습니다.



가게에 아무도 없다는 사실을 확인한 A씨는 카운터에 있는 금고를 열어 현금 42만원을 급히 주머니에 넣었습니다.



이후 7만원 정도가 들어 있던 불우이웃돕기 성금함까지 집어 든 순간 영업 준비를 위해 식당에 도착한 업주 B씨가 A씨를 발견했습니다.



A씨는 "너 뭐야"라고 소리치는 B씨의 말에 놀라 그대로 달아났습니다.



발만 동동 구르고 있던 B씨는 때마침 112 신고를 처리하고 파출소로 복귀하던 안산단원경찰서 원곡파출소 소속 안아람 경사와 박광민 경장이 탄 순찰차와 마주쳤습니다.



B씨는 순찰차를 향해 "도둑이야! 제발 도둑 좀 잡아주세요!"라고 다급하게 호소했습니다.



이에 안 경사와 박 경장은 B씨를 순찰차에 태우고 수색에 나섰고, 얼마 지나지 않아 A씨가 차량 진입이 불가능한 완충녹지로 도망가는 것을 목격했습니다.



두 경찰관의 추격 끝에 완충녹지에서 골목길로 빠져나온 A씨는 결국 앞에서는 박 경장의 순찰차에, 뒤에서는 안 경사에게 포위돼 범행 10분 만에 검거됐습니다.



A씨는 지난해 취업 목적으로 한국에 입국해 일용직 노동자로 공사 현장을 돌며 생활해오다가 최근 일이 떨어지면서 목욕탕 등지를 전전한 것으로 전해졌습니다.



A씨는 고향인 카자흐스탄으로 돌아갈 비행기표를 사기 위해 절도 행각을 벌였다고 진술했습니다.



경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했으나 법원은 A씨가 초범이고 혐의를 인정했으며, 피해액이 경미하다며 영장을 기각했습니다.