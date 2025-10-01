[D리포트] 초등학교 앞 이상한 냄새 '폴폴?'…CCTV 본 경찰이 '급습'해보니

경찰이 상자를 들추고, 기계 주변에 흩어진 노란 잎사귀와 흰 포장재를 발견합니다.



창고 문을 열자 상자 안에 포장된 흰색 막대들이 쌓여 있습니다.



서울경찰청 기동순찰대가 지난달 23일, 강서구의 한 초등학교 앞 지하 점포에서 불법으로 수제담배를 만들어 팔던 20대 남성 A씨를 적발했습니다.



최근 "초등학교 근처에 담뱃가게가 있다"는 제보를 받은 경찰은 실제 초등학교에서 약 90m 떨어진 상가 지하에서 심한 담배 냄새와 기계 소리가 나는 점을 포착했습니다.



약 아흐레 동안 주변 CCTV를 분석하고 잠복을 이어간 경찰은 가게를 급습해 담배를 제조하고 포장하는 장면을 확인했습니다.



가게 안에서는 담배제조기 등 설비와 함께 담뱃잎 16㎏, 필터, 시가 500만 원어치의 담배 완제품 약 200보루가 나와 모두 압수됐고, A씨는 현행범으로 체포됐습니다.



조사 결과 A씨는 지난 4년 동안 인터넷 쇼핑몰에 광고를 올려 불법 제조한 담배를 택배를 이용해 판매한 것으로 드러났습니다.



1보루당 가격은 2만 5천 원으로, 지금까지 약 8천만 원어치를 판매한 것으로 파악됐습니다.



앞서 지난 2023년 대법원은 손님이 담배를 직접 만들어 사갈 수 있게 하는 행위는 위법이 아니라고 판결했지만, 이처럼 업주가 허가 없이 담배를 직접 제조하고 판매하면 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금에 처해집니다.



경찰은 어린이 통학로 인근 유해환경을 계속 점검하고, 무허가 담배 제조·판매에 대해 강력히 단속하겠다고 밝혔습니다.



(취재 : 최승훈, 영상편집 : 신세은, 제작 : 디지털뉴스편집부)