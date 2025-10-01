[스토브리그] "왜 벌써 지방선거 얘기가, 도움 안 된다고!" 우상호 정무수석은 속상하다!

민주당 소속 서울시의원이 특정 종교단체의 신도들을 민주당원으로 가입시키고, 당비도 대납하려 했단 의혹을 진종오 국민의힘 의원이 제기했습니다. "김민석으로 가시죠" 김민석 국무총리의 서울시장 경선을 대비한 것이라는 주장입니다.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 우상호 정무수석은 총리인데 무슨 경선이냐고 반문했는데요. '턱도 없는 소리'라고 딱 잘라 말하면서 무엇보다 "대통령이 빛났으면 좋겠다"며 속상하다고 했습니다. 우 수석의 진심은 영상으로 확인하시죠!



