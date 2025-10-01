[스토브리그] "김현지 아니고 핵심은 김남준" 강훈식과 큰 그림 인사 비하인드도 대방출! (feat. 우상호 정무수석)

대통령의 최측근으로 꼽히는 김현지 대통령실 총무비서관이 제1부속실장으로 보직을 옮기면서 국정감사 출석을 피하기 위한 꼼수 인사라는 지적이 계속 나오고 있습니다. 국민의힘은 기본 신원 사항을 공개하도록 하는 이른바 '김현지 방지법'까지 추진한다는데요.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 우상호 정무수석은 이번 인사가 급하게 결정된 게 아니라며 그 풀스토리를 공개했습니다. 우상호 수석이 처음 밝힌다는 그 이야기! 과연 강훈식 비서실장과 그린 큰 그림은 무엇이었는지 비하인드까지 확인하시죠!



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93