필리핀 세부섬 규모 6.9 강진…최소 31명 사망

▲ 1일(현지시간) 필리핀 중부 세부섬 보고시의 상가 건물이 전날 밤 강진으로 무너진 모습.

필리핀 중부 세부섬을 강타한 규모 6.9의 강진으로 지금까지 최소 31명이 사망하고 147명이 다친 것으로 집계됐습니다.이번 강진은 현지시간 30일 밤 10시 필리핀 세부섬 북부 보고시에서 북동쪽으로 약 19㎞ 떨어진 해상에서 발생했으며 지진 발생 깊이는 10km입니다.보고시 인근 메데인 마을에서는 주민 최소 12명이 무너진 집에 깔려서 사망했고, 인근 산레미지오 마을에서는 농구 경기장 벽이 붕괴하면서 해안경비대원 3명과 소방관 1명, 어린이 1명이 숨졌습니다.인구 약 9만 명의 보고시에서는 판잣집이 밀집한 산골 지역을 산사태가 덮쳤습니다.시 당국이 굴착기를 이용해 수색·구조 작업에 착수했지만, 사상자가 늘어날 것으로 예상됩니다.필리핀 일간 인콰이어러는 희생자 대부분이 야간에 집이 무너지면서 압사했다고 전했습니다.지진이 지나간 뒤에도 주민 수백 명은 주택 붕괴 위험 때문에 소방서 근처 풀밭 등지에 모여 야외에서 밤을 보냈습니다.파멜라 바리콰트로 세부 주지사는 페이스북에서 보고시와 외곽 지역의 피해가 "생각보다 더 심각할 수 있다"면서 정확한 피해 규모는 낮이 돼야 알 수 있다고 밝혔습니다.지진 직후 필리핀 기상 당국은 최대 1m 높이의 쓰나미(지진해일) 경보를 발령했다가 이후 해제했습니다.세부섬을 비롯한 필리핀 중부 지방은 최근 태풍 '부알로이'로 피해를 입은데 이어 강진까지 덮쳐 한층 피해가 커질 가능성이 있습니다.앞서 지난달 26일 필리핀 중부 지방에선 부알로이가 몰고 온 강풍과 폭우로 홍수가 발생하고 나무가 쓰러져 최소 27명이 사망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)