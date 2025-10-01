뉴스

국군의 날 기념식…"전작권 회복·연합방위 주도"

<앵커>

제77주년 국군의 날 기념식이 계룡대에서 열렸습니다. 이재명 대통령은 비상계엄으로 떨어진 군 신뢰 회복을 강조하고, 전시 작전 통제권을 회복해서 한미연합 방위태세를 주도하겠다고 말했습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

제77주년 국군의 날 기념행사가 충남 계룡대에서 열렸습니다.

취임 후 처음으로 국군의 날 기념식을 주재한 이재명 대통령은 1세대 간호장교, 모범장병 등 국민대표 7명과 함께 입장한 뒤 군의 사열을 받았습니다.

이 대통령은 우리 군의 역사는 창군 이전 독립군과 광복군부터 시작됐다면서 순국선열과 호국영령의 희생에 감사 인사를 전했습니다.

이어 지난해 12.3 비상계엄으로 떨어진 군의 명예와 신뢰를 회복해야 한다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 불법 계엄의 잔재를 말끔히 청산하고, 헌법과 국민을 수호하는 군대로 재건하기 위해 민주적, 제도적 기반을 더욱 단단하게 강화하겠습니다.]

이 대통령은 급변하는 안보 환경에 대응하기 위해서는 자주국방이 필연적이라면서 우리 군을 스마트 정예 강군으로 재편하고 대선 공약인 전시작전통제권 회복도 필요하다고 재차 언급했습니다.

[이재명 대통령 : 굳건한 한미동맹 기반 위에 전시작전통제권을 회복하여 대한민국이 한미연합방위태세를 주도해 나가도록 하겠습니다.]

또 방위산업을 적극 육성해 국방력 강화와 경제발전을 동시에 추구하고 군 장병 처우를 개선해 사기를 높이겠다고 약속했습니다.

[이재명 대통령 : '부를 땐 국가의 자녀, 다치면 나 몰라라'라는 자조 섞인 한탄이 더 이상 통용되지 않게 하겠습니다.]

기념사에 앞서 열린 열병식에는 육해공 3군 의장대뿐 아니라, 적의 핵·미사일 위협을 선제 타격, 응징하는 한국형 3축 체계 제대와 우리 방위산업을 대표하는 K-방산 제대, 미래전력 제대도 선을 보였습니다.

