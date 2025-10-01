'역대 최대' 기록…반도체·자동차 수출 호조

<앵커>



미국발 관세 영향에도 9월 수출이 역대 최대치를 기록했습니다. 반도체와 자동차 수출 호조가 전체 실적을 밀어 올렸습니다.



엄민재 기자가 보도합니다.



<기자>



9월 수출이 지난해 같은 달보다 12.7% 늘어난 659억 5천만 달러로 집계됐습니다.



2022년 3월 이후 3년 6개월 만에 역대 최대 기록을 경신한 겁니다.



올해 추석 연휴가 10월로 넘어가면서 조업 일이 4일 늘어난 영향도 있었지만, 이를 배제하더라도 일 평균 수출액이 27억 5천만 달러로 역대 9월 중 두 번째로 높았습니다.



15대 주요 품목 가운데서는 반도체 수출이 166억 1천만 달러로, 22% 증가하며 역대 최대치를 다시 썼습니다.



AI 서버를 중심으로 HBM 등 고부가가치 메모리 판매 호조가 두드러졌습니다.



자동차 수출액도 순수전기차와 하이브리드차, 내연기관차 모두 호조를 보이며 64억 달러를 기록했습니다.



지난해보다 16.8% 늘어난, 9월 기준 역대 최대 실적입니다.



미국 관세 영향을 피하기 위해 유럽 등으로 수출처를 다변화한 결과, EU 수출은 54%, 독립국가연합 CIS 수출은 77.5% 급증했습니다.



주요 품목 가운데 컴퓨터와 석유화학, 철강 수출은 감소했습니다.



지역별로는 고율 관세 영향으로 1.4% 감소한 미국을 제외하고, 모든 지역에서 수출이 증가했습니다.



대EU 수출은 19.5% 늘며 역대 최대를 기록했고, 중국 수출도 소폭 반등했습니다.



9월 수입은 564억 달러로 8.2% 증가했고, 무역수지는 95억 6천만 달러 흑자를 기록했습니다.



(영상편집 : 조무환)