중국서 곰에게 공격당한 임신부 "물어뜯긴 뒤 죽은 척 버텨"

▲ 중국에서 곰에게 공격당하고 살아남은 임신부

중국에서 한 임신부가 곰에게 공격당하고도 죽은 척하며 버틴 끝에 살아남아서 화제입니다.1일 중국 현지매체 극목신문에 따르면 지난달 7일 중국 서부 칭하이성의 위수시에서 소를 몰고 귀가하던 임신부 샤오칭(가명)은 곰에게 공격당했습니다.자신의 뒤쪽 4∼5m 거리에 흑곰 한 마리가 있는 것을 알아채고 그녀가 돌아서려는 순간 곰이 울부짖으면서 달려들었습니다.곰은 그녀의 머리와 얼굴을 물어뜯었고 오른쪽 눈과 왼쪽 귀에서 피가 줄줄 흘렀습니다.엄청난 충격 속에서도 순간적으로 땅에 누워 죽은 척하며 숨을 멈췄습니다.곰은 발톱으로 그녀의 팔을 한 번 건드려 보더니 반응이 없자 자리를 떴다고 합니다.당시 그녀는 오른쪽 눈이 전혀 보이지 않았고 얼굴도 잔뜩 부어오른 채로 인근에 있던 목동들의 도움을 받아 몇백 m 떨어진 집으로 겨우 돌아갔습니다.그녀는 목축 생활을 하는 시골에 살고 있었기 때문에 가까운 병원에서는 제대로 된 치료를 할 수 없었고, 남편은 차를 몰아 40시간 거리에 있는 시안시 인민병원 응급실로 갔습니다.안압에 영향이 생길 수 있다는 우려가 있어 비행기는 타지 않았습니다.진료 결과 그녀의 머리에는 여러 곳의 개방형 상처가 생겼으며 오른쪽 안구가 떨어져 나왔습니다.왼쪽 귓바퀴와 외이도가 찢어지고 고막에 천공이 생기는 등 부상 정도가 심각했습니다.더군다나 그녀는 임신 14주의 상태였습니다.그녀가 입원한 지난 9일 당일 태아에 끼칠 여러 위험을 무릅쓰고 6시간에 걸친 수술이 진행됐고 중환자실에 옮겨졌다가 지난 18일 퇴원했습니다.수술 후 경과는 괜찮은 편이고 태아도 무사하나 오른쪽 눈의 시력은 회복하기 힘든 것으로 전해졌습니다.그녀의 남편은 치료비는 당국 정책에 따라 90% 이상 환급받을 예정이지만 후속 치료를 위해 시안시에 머무르면서 발생하는 비용 등으로 인해 큰 부담을 겪고 있다고 극목신문과의 인터뷰에서 밝혔습니다.남편은 하루 200위안(약 3만 9천 원) 가량을 벌고 그녀는 소를 돌보며 생계를 꾸려왔습니다.남편은 곰 발톱 아래에서 아내와 아이가 함께 살아남았다면서 아이를 절대 포기하지 않을 것이라고 말했습니다.(사진=극목신문 캡처, 연합뉴스)