연휴 앞 전국 공항 노동자 2천여 명 총파업 돌입…"끝까지 투쟁"

▲ 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부, 총파업 사전대회

오늘(1일) 추석 연휴를 앞두고 인천·김포 등 전국 15개 공항 노동자들이 무기한 총파업에 들어갔습니다.첫날인 오늘은 환경미화, 교통 관리, 소방, 기계시설 관리, 터미널 운영 직군 인력 등 2천여 명이 파업에 참여했습니다.당장 항공기 지연 등에 차질은 없었지만 파업 장기화 시 혼란이 예상됩니다.민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부는 오전 9시 30분부터 인천국제공항 1터미널 출발층(3층) 야외 도로에서 총파업 사전대회를 열었습니다.머리에 '투쟁'이라 적힌 빨간 띠를 두른 노동자 약 500명이 참석해 4조 2교대 근무와 인력 충원, 자회사 직원 불이익 개선 등을 요구했습니다.성영일 공공운수노조 인천공항지역지부 운송지회장은 "인천공항 4단계 확장으로 업무량이 기하급수적으로 늘어났다"며 "그에 따라 인력을 증원해 달라는 요구가 무리한 요구이냐"라고 주장했습니다.그는 "투쟁하지 않으면 얻을 수 있는 것도 없다"며 "끝까지 투쟁으로 우리의 권리를 쟁취하자"고 외쳤습니다.이들은 오후 2시 김포공항에서 열리는 총파업 본 대회에 합류할 예정입니다.파업에 동참한 인천공항 노동자는 환경미화, 교통관리 등 직군 약 900명입니다.공사 측이 대체 인력 408명을 투입해 현재까지 탑승객 수속이나 여객기 운항에는 큰 혼란은 빚어지지 않았습니다.미국 미시간주 디트로이트로 출국한다는 미국인 A 씨는 "공항 밖에 경찰이 수십 명 배치돼 있어 큰일이 난 줄 알았다"며 "다행히 체크인에는 문제가 없었다"고 말했습니다.다만 탑승동 일부 화장실과 터미널 곳곳에는 쓰레기가 쌓여 있는 상태입니다.추석 연휴 기간 전국 15개 공항을 이용하는 여객이 역대 최대인 526만 명을 넘을 것으로 예상되는 만큼 파업이 장기화할 경우 혼란이 예상됩니다.인천공항공사는 입장문을 통해 "국민의 안전과 편의에 직결될 수 있고 한 달 앞으로 다가온 APEC 정상회의에 대비해 국빈 맞이에 만전을 기해야 하는 시기인 만큼, 파업을 자제해 달라"고 했습니다.이번 파업의 주체인 전국공항노동자연대는 인천, 김포 등 전국 15개 공항에서 활주로·청사 유지보수, 소방, 전기설비 관리 등을 담당하는 노동자 1만 5천 명으로 구성됐는데 주로 공항공사들의 자회사 소속입니다.(사진=연합뉴스)