신라 금관과 만난 머그잔·책갈피…APEC 기념 문화상품 출시

국립박물관문화재단은 이달 말 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 신라 금관을 주제로 한 문화상품을 출시했다고 밝혔습니다.신라 금관은 당대 황금 문화를 상징하는 대표적인 유산으로, 재단은 이달 28일부터 국립경주박물관에서 열리는 신라 금관 특별전과 연계해 금관과 황금 문화유산을 바탕으로 한 부채, 머그잔, 책갈피 등 상품 17종을 개발했습니다.우리나라에서 처음으로 신라 금관이 발견된 금관총을 모티브로 한 컵, 귀걸이, 팔찌 등과 천마총·서봉총 금관을 담은 책갈피도 선보입니다.각 상품은 국립중앙박물관과 국립경주박물관 상품관, 온라인 숍에서 판매합니다.박물관 상품관에서 신제품을 포함해 3만 원 이상 산 고객에게는 배지를 증정하는 행사도 엽니다.정용석 국립박물관문화재단 사장은 "앞으로도 문화유산을 현대적 감각으로 풀어내 누구나 일상에서 즐길 수 있는 다양한 상품을 꾸준히 개발하겠다"고 말했습니다.(사진=국립박물관문화재단 제공, 연합뉴스)