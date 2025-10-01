"생로랑 앰버서더 로제는 어디에?"…英잡지 SNS 편집사진에 팬들 '부글부글'

블랙핑크 로제가 글로벌 앰버서더로 공식 참석한 명품 브랜드 생 로랑의 패션쇼 사진을 두고 영국의 유명 패션 매거진 엘르 UK(ELLE UK)가 '앰버서더 패싱' 논란에 휩싸였다.



엘르 UK가 공식 인스타그램에 게재한 단체 사진에서 로제의 모습만 고의적으로 잘라낸 것이 확인되면서 팬들의 거센 항의가 이어지고 있다.



논란이 된 사진은 지난 9월 29일(현지시간) 파리에서 열린 생 로랑 여성복 2026 S/S 컬렉션 쇼의 프런트 로우에서 촬영되었다. 이 사진의 원본에는 로제를 포함해 4명의 유명 인사가 함께 포즈를 취하고 있다.



함께 찍힌 인물들은 모델 헤일리 비버, 생 로랑 앰버서더인 모델 겸 배우 조이 크라비츠, 인플루언서 데비 한, 그리고 블랙핑크 로제 등 4명이었다. 하지만 엘르 UK의 공식 인스타그램 계정에 올라온 해당 게시물에는 원본 사진의 오른쪽 부분에 있는 로제의 모습을 잘라낸 사진을 게시했다. 앰버서더 자격으로 공식 참석해 스포트라이트를 받았던 로제가 사진에서 마치 없었던 사람처럼 제외된 것이다.



로제는 2020년 생 로랑 패션의 글로벌 앰버서더로 발탁된 이래 '인간 생로랑'이라 불릴 만큼 브랜드의 상징적인 얼굴로 활약해 왔다. 특히 2025년 1월에는 코스메틱 라인인 입생로랑 뷰티(YSL Beauté)의 글로벌 앰버서더로도 발탁되며 브랜드 내 입지를 더욱 공고히 했다.



이처럼 생 로랑을 대표하는 얼굴임에도 불구하고, 영국을 기반으로 하는 주요 패션 매체가 로제를 제외한 사진을 게시하자, 국내외 팬들은 엘르 UK의 SNS 계정에서 "로제는 어디에 있나?" 등 항의 댓글을 쏟아내고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)