뉴스

[자막뉴스] '넘사벽' 유전자? 돈 날렸다…"살 안 빠져" 부작용만 '줄줄'

SBS 뉴스
작성 2025.10.01 13:27 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
우리 뇌에 있는 '뉴로비친'은 신경 세포끼리 연결을 돕는 유전자로 식욕을 조절하는 역할도 합니다.

누구나 가지고 있지만 활성화 정도는 제각각입니다.

미국 클리블랜드 클리닉 연구팀이 이 단백질 유전자의 활성도에 따라 위고비와 마운자로 등 GLP-1 계열의 비만치료제가 어떻게 작용하는지 연구했습니다.

그 결과 활성도가 높은 사람은 체중 감량 효과를 볼 가능성이 최대 82% 높게 나타났습니다.

반면 유전자가 잘 반응하지 않는 경우 약효가 없을 가능성이 50% 이상이었습니다.

[다니엘 로트로프/클리블랜드 클리닉 : 이 유전자가 어떤 경우에는 체중 감량을 도와주고, 어떤 경우에는 감량을 막는다는 걸 찾아냈습니다.]

GLP-1 계열 비만치료제는 장 호르몬인 GLP-1의 작용을 모방해 포만감을 오래 유지하고 혈당을 안정시켜 체중을 감소시키는 원리를 이용합니다.

비만 치료의 게임체인저로 불리기도 하지만, 모두에게 같은 약효가 나는 건 아니라는 게 이번 연구로 드러난 겁니다.

[심경원/이대목동병원 가정의학과 교수 : (위고비 등이) 아예 효과가 없는 경우도 있는데요. 약을 사용하기 전에 뉴로비친과 같은 유전자 검사를 통해서 무반응군을 미리 확인한다면 조금 더 비만 치료의 효율성을 높일 수 있겠습니다.]

위고비 등은 의사 처방이 필요한 전문 의약품인데도 불법 유통이 잇따라 적발되고 있고, 구토와 설사 같은 부작용을 호소하는 사례도 늘고 있습니다.

식약처는 특히 당뇨병약을 복용하는 환자가 GLP-1 계열 주사제를 사용할 때 의료진과 상의해야 한다며 주의를 당부했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지