10월 분양시장 대규모 장 열린다…전국 5만 1천여 가구 공급

가을 분양 성수기를 맞아 10월 전국에서 5만 가구가 넘는 아파트가 분양됩니다.오늘(1일) 부동산R114에 따르면 이달 전국에 분양되는 아파트는 57개 단지, 총 5만 1천121 가구(임대 포함)로 집계됐습니다.이는 올 상반기 월평균 분양 물량(1만 1천725 가구)의 5배에 육박하는 수준입니다.계획된 물량이 모두 소화될 경우 2021년 12월(5만 9천477 가구) 이후 3년 10개월 만에 가장 많은 물량이 공급됩니다.조기 대선 영향으로 상반기 전후 분양 일정을 저울질하던 단지들이 성수기를 맞아 청약을 준비하면서 물량이 대거 쏟아지는 것으로 풀이됩니다.수도권에서는 총 3만 211 가구가 이달 중 분양됩니다.경기도가 2만 3천328 가구로 가장 많고 서울이 4천335 가구, 인천은 2천548 가구가 공급됩니다.서울은 서초구 서초동 아크로드서초(1천161 가구), 영등포구 신길동 더샵신풍역(2천30 가구), 동작구 사당동 힐스테이트이수역센트럴(931 가구) 등 5개 단지가 분양 예정입니다.수도권 분양 물량의 77%가 집중된 경기도에는 광명시 광명동 힐스테이트광명11(4천291 가구), 파주시 서패동 운정아이파크시티(3천250 가구), 안양시 만안구 안양동 안양자이헤리티온(1천716 가구), 평택시 장안동 브레인시티비스타동원(1천600 가구) 등 대단지가 포진했습니다.인천은 미추홀구 학익동 시티오씨엘8단지(1천349 가구)와 미추홀구 용현동 인하대역수자인로이센트(1천199 가구) 2개 단지가 분양 채비를 하고 있습니다.지방은 2만 910 가구의 분양이 예고됐습니다.지역별 물량은 충북(3천337 가구), 광주(3천216 가구), 부산(2천700 가구, 충남(2천370 가구), 경북(2천197 가구), 경남(1천926 가구), 대전(1천429 가구) 등 순으로 많습니다.충북 청주시 흥덕구 신봉동 두산위브더제니스청주센트럴파크(1천618 가구), 충남 서산시 예천동 트리븐서산(829 가구), 대전 유성구 도룡동 도룡자이라피크(299 가구) 등이 분양을 준비 중입니다.(사진=부동산R114 제공, 연합뉴스)