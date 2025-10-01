이 정부 첫 주미대사 강경화 임명…문 정부서 외교장관 지내

▲ 우원식 국회의장이 29일 서울 여의도 국회에서 강경화 주미대사 내정자를 만나고 있다.

외교부는 오늘(1일) 주미대사에 문재인 정부에서 외교부 장관을 지낸 강경화 미국 아시아소사이어티 회장 겸 최고경영자를 임명했다고 밝혔습니다.강 대사는 주유엔대표부 공사와 유엔 사무총장 정책특별보좌관 등으로 일하다 2017년 6월 문재인 정부의 첫 외교부 장관으로 발탁돼 2018∼2019년 북미 간 대화 국면에서 한국 외교를 총괄하고 2021년 2월 퇴임했습니다.70년 외교부 역사상 비 외무고시 출신이자 최초의 여성 장관이었습니다.그는 이화여고와 연세대를 졸업한 뒤 미국 매사추세츠대 대학원에서 커뮤니케이션 전공으로 박사 학위를 받았습니다.대학 졸업 이후 KBS 영어방송 PD 겸 아나운서로 사회생활을 시작한 이력이 있습니다.국회의장 국제비서관, 세종대 조교수를 거쳐 1999년 외교통상부 장관보좌관으로 특채됐습니다.이후 코피 아난 유엔 사무총장 재직 말기인 2006년 유엔 인권고등판무관실(OHCHR) 부판무관이 됐고, 2011년 유엔 인권최고대표사무소 부대표로 활동하는 등 유엔에서 줄곧 활동하며 다자외교 전문가로 경력을 쌓았습니다.당장 강 신임 대사에 닥친 과제는 오는 31일부터 이틀간 경주에서 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한과 한미정상회담을 조율하는 것입니다.한미 간 관세협상, 동맹 현대화, 원자력협정 개정 논의 등 산적한 현안에 대해서도 한국 이익을 지키는 방향으로 미 측과 최전선에서 협의해야 합니다.(사진=연합뉴스)