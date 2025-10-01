가상 자산 이용한 한국∼베트남 9200억 원 환치기 '적발'

이미지 확대하기

▲ 환치기 사건 개요도

관세청 대구본부세관은 가상 자산을 이용해 한국과 베트남 간 불법 송금을 대행한 혐의(외국환거래법 위반)로 A 씨 등 베트남 출신 남녀 5명을 검거해 검찰에 송치했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.이 가운데 3명은 한국에 귀화한 베트남 출신 여성입니다.이들은 2022년 2월부터 지난 2월까지 3년간 베트남 현지 바이어 등과 한국 내 수출업체 등을 대상으로 가상 자산을 이용한 환치기를 통해 수출대금 등을 주고받게 한 혐의를 받습니다.해당 기간 이들이 환치기한 규모는 총 7만 8천489차례에 걸쳐 9천200억 원에 달하는 것으로 파악됐습니다.이들은 친분이 있는 베트남 현지 바이어들과 짜고 한국 내 화장품, 의료용품 수출 유통업체 등에 "환전할 필요 없이 원화로 수출 대금을 지급하겠다"고 제안한 뒤 수수료를 받고 가상자산을 이용해 환치기를 해 온 것으로 드러났습니다.조사 결과 이들은 베트남 바이어로부터 받은 현지 화폐를 베트남 내 가상자산 거래소에서 한국 내 거래소로 전송한 뒤 원화로 바꿔 한국 내 수출업체 등에 이체하는 방식을 썼고 달러 가치에 연동돼 가격 변동이 심하지 않은 테더 등 스테이블코인을 이용한 것으로 드러났습니다.또 베트남 현지에서 2명, 한국에서 3명이 활동하면서 베트남인들만 사용하는 SNS를 통해 서로 연락하고 대포통장과 대포폰을 사용하면서 우리 수사기관 추적을 따돌려 온 것으로 조사됐습니다.가상자산을 통한 환치기를 통해 수출대금을 원화로 받으면 국내 수출업체들은 외환 거래에 따른 수수료를 아낄 수 있다고 세관은 설명했습니다.이와 관련 세관은 환치기에 연루된 국내 수출 유통업체 수십 곳에 대해 외국환거래법 위반 혐의로 과태료를 부과했다고 덧붙였습니다.대구본부세관 관계자는 "환치기는 단순한 외국환거래법 위반을 넘어 마약 거래, 도박자금, 보이스피싱 등 불법 자금의 통로로 악용될 수 있다"며 "국민경제의 건전한 발전을 저해하는 불법 환치기를 엄단할 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=대구본부세관 제공, 연합뉴스)