이정도 일 줄은 몰랐다…임영웅 콘서트, 전국서 넘사벽 올 매진 신화

물고기엔터테인먼트에 따르면 지난달 30일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO' 대전 콘서트 티켓 예매가 오픈됐다. 대전 역시 다른 지역과 마찬가지로 오픈과 동시에 빠른 속도로 전 회차 전석 매진을 기록하며 임영웅의 독보적인 티켓 파워를 다시금 증명했다.
앞서 온라인 상에는 임영웅 콘서트 티켓을 구매하려고 몇시간 씩 대기를 해도, 대기자만 수십명에 달해서 살 수 없다는 글들이 빗발쳤다. 임영웅 측이 콘서트 티켓을 오픈만 하면 양보없는 '피켓팅'을 예고하는 건 물론, 초고속 매진을 기록하며 넘사벽 올 매직 그 포문을 연 인천을 비롯해 대구와 서울, 광주 그리고 대전까지 전 지역 올 매진을 기록한 바 있다.
이번 전국투어 콘서트를 통해 임영웅은 한층 더 깊어진 감성 전달과 함께 다양한 모습과 무대로 전 세대를 사로잡을 예정이다.
특히 정규 2집 'IM HERO 2'를 발표하고 모든 노래로 큰 사랑을 받고 있는 만큼 임영웅이 이번 공연에서 어떤 모습을 보여줄지 벌써부터 대중의 궁금증과 기대치도 높아지고 있다.
또 다시 순간을 영원처럼 찬란히 빛날 하늘빛 축제를 펼칠 임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 시작된다.
그 후 11월 대구와 서울, 12월 광주, 26년 1월 대전과 서울, 2월 부산에서 열기를 잇는다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)