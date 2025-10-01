이정도 일 줄은 몰랐다…임영웅 콘서트, 전국서 넘사벽 올 매진 신화

이미지 확대하기

임영웅 콘서트를 향한 광클 전쟁이 전 지역 올 매진 신화로 이어졌다.물고기엔터테인먼트에 따르면 지난달 30일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO' 대전 콘서트 티켓 예매가 오픈됐다. 대전 역시 다른 지역과 마찬가지로 오픈과 동시에 빠른 속도로 전 회차 전석 매진을 기록하며 임영웅의 독보적인 티켓 파워를 다시금 증명했다.앞서 온라인 상에는 임영웅 콘서트 티켓을 구매하려고 몇시간 씩 대기를 해도, 대기자만 수십명에 달해서 살 수 없다는 글들이 빗발쳤다. 임영웅 측이 콘서트 티켓을 오픈만 하면 양보없는 '피켓팅'을 예고하는 건 물론, 초고속 매진을 기록하며 넘사벽 올 매직 그 포문을 연 인천을 비롯해 대구와 서울, 광주 그리고 대전까지 전 지역 올 매진을 기록한 바 있다.이번 전국투어 콘서트를 통해 임영웅은 한층 더 깊어진 감성 전달과 함께 다양한 모습과 무대로 전 세대를 사로잡을 예정이다.특히 정규 2집 'IM HERO 2'를 발표하고 모든 노래로 큰 사랑을 받고 있는 만큼 임영웅이 이번 공연에서 어떤 모습을 보여줄지 벌써부터 대중의 궁금증과 기대치도 높아지고 있다.또 다시 순간을 영원처럼 찬란히 빛날 하늘빛 축제를 펼칠 임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 시작된다.그 후 11월 대구와 서울, 12월 광주, 26년 1월 대전과 서울, 2월 부산에서 열기를 잇는다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)