[자막뉴스] "조지아 사태 재발 막자" 한국 비자 전담 데스크 설치 합의

한미 양국이 조지아주 사태 재발을 막기 위해, 미국에 투자하는 한국 기업들의 비자 문제 관련 전담 창구를 열기로 합의했습니다.



외교부는 미국 워싱턴 DC에서 열린 한미 양국 정부 간 상용 방문과 비자 워킹그룹 첫 회의 결과 이 같은 합의를 도출했다고 밝혔습니다.



전담 데스크는 10월 중 가동할 예정으로, 상세 내용은 미국 측이 주한미대사관 홈페이지 등을 통해 공지하기로 했습니다.



이날 회의는 정기홍 재외국민 보호 및 영사 담당 정부대표와, 케빈 김 국무부 동아태국 고위 관리가 양측 수석대표로 참여해 열렸습니다.



한국 측에선 산업통상자원부와 중소벤처기업부 관계자, 미국 측에선 국토안보부와 상무부, 노동부 당국자도 함께 했습니다.



이번 회의에서 미국 측은 단기상용 비자인 B-1 비자로 해외 구매 장비 설치, 점검, 보수 등 활동이 가능하다는 점을 재확인했고, 무비자 전자여행허가, ESTA로도 B-1 비자 소지자와 같은 활동이 가능하다는 점도 확인했습니다.



조지아 사태 당시 체포된 한국인 대다수가 ESTA 또는 B1,B2를 보유하고 있었기 때문에, 유사 사태를 막겠다는 미 측의 의지로 풀이됩니다.



한국은 한국 기업이 대미 투자를 성공적으로 완수하고, 추가로 미국에 투자하기 위해 이번에 발표된 개선 조치 이상의 근본적 개선이 필요하다고 요구했습니다.



이에 대해 미 측은 쉽지 않은 과제라면서도, 가능한 방안을 검토하겠다고 답했다고 외교부는 밝혔습니다.



