서울시교육청, CU 편의점 2천9백곳 손잡고 학생 유괴 대응

▲ 서울시교육청 청사

최근 잇따라 발생한 초등학생 유괴 미수에 대응하기 위해 교육 당국이 지역사회와 협력을 강화하기로 했습니다.서울시교육청은 편의접 CU를 운영하는 BGF리테일과 학생안전 업무협약을 체결한다고 밝혔습니다.협약을 통해 서울에 있는 CU 편의점 2천9백 곳이 학생 유괴 등 위기 상황에 대응해 편의점 직원이 학생을 보호하고 경찰에 신속히 인계하는 체계를 마련합니다.편의점 결제 단말기 시스템과 연계해 비상시 경찰 신고로 학교 주변 통학로 안전을 확보하고, 학생과 학부모를 대상으로 안전 홍보와 교육도 진행합니다.서울시교육청은 아울러 자녀의 등하교 정보를 학부모에게 알려주는 초등학교 등하교 안심알리미 서비스를 단계적으로 시행할 방침입니다.학원의 협조를 받아 등하원 정보를 학부모에게 통보하는 등하원 안심알리미 서비스 확대도 추진합니다.이와 함께 교육지원청 주도로 월 1회 이상 통학로 안전 점검을 실시하며 유괴 예방 교육 강화를 실시하기로 했습니다.정근식 서울시교육감은 "학생 안전은 학교뿐 아니라 가정과 지역사회가 함께 지켜야 할 최우선 과제"라며 "이번 대책을 통해 교육청·경찰·지자체·학부모가 긴밀히 협력해 학생들이 안심하고 등하교할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했습니다.(사진=서울시교육청 제공, 연합뉴스)