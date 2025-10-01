[스브스夜] '돌싱포맨' 이관희, "김용림 생각보다 부드러워"···김용림, "사람 볼 줄 아네" 흡족

서권순이 웃지 못할 에피소드를 공개했다.



30일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 김용림, 서권순, 이관희가 산독기 토크 갱스터즈로 등장했다.



이날 방송에서 저승행 싸다귀 전문 배우 서순권은 예쁘고 잘생긴 사람은 다 따귀를 때려봤다고 밝혀 눈길을 끌었다.



이에 임원희는 "장서희 씨를 따귀로 기절시킨 적 있다던데 어떻게 된 거냐?"라고 물었다.



서순권은 "드라마에서 장서희가 며느리 역이었다. 몸이 안 좋아서 병원 입원한 상태에서 녹화를 하던 때였는데 때릴 수밖에 없는 장면이었다. 가짜로 하면 안 되니 사정없이 때려야 했다. 딱 때리는 순간 털썩 주저앉더라"라고 당시를 떠올렸다.



이어 서순권은 시어머니 포스를 보여달라는 주문에 "이것도 혼수라고 해왔니? 어디서 어른 말에 따박따박 말대꾸 네가 얼마나 못났으면 남자를 밖으로 돌게 해"라며 즉석 연기를 선보여 눈길을 끌었다.



이날 이관희는 두 분의 장모님 중 어떤 분을 장모님 삼고 싶냐는 질문에 "여기 오기 전에는 순이 누님이 더 편할 줄 알았는데 와서 보니까 리미 누님이 더 부드러운 거 같다"라고 말했다.



이에 김용림은 "우리 관희가 어쩜 사람을 잘 보네. 사람을 제대로 볼 줄 아는구먼"이라고 흡족해했고, 서권순은 "순간의 선택이 평생을 좌우하는데 잘못한 거야"라며 토라진 모습을 보여 웃음을 자아냈다.



보는 것과 달리 에겐녀라는 김용림은 "나는 방송 때문에 망했어. 센 역할만 맡다 보니까 손해 본 게 너무 많다"라고 했다. 그리고 즉석에서 띠드버거 애교를 선보여 돌싱들을 환호하게 만들었다.



이날 대화를 이어가던 중 이관희는 돌싱들에게 헌팅포차에 두 누님들이 오면 누구를 선택하겠냐고 물었다.



그러자 탁재훈은 "선생님들이랑 놀아야 되냐? 그냥 가겠다"라고 농담을 했다. 이에 김용림은 "우리도 이 사람들하고 안 놀아. 니네들하고 안 놀아. 미쳤냐 너네랑 놀게? 젊은 애들 쌔고 쌨어"라고 받아쳐 폭소를 자아냈다.



그리고 이관희와 탁재훈 중 누가 더 낫냐는 질문에 김용림은 "그렇게 야비하게 물어보면 안 되지, 사람이라는 게 어느 두 개 중 한 개를 선택하라는 건 안 되는 거야"라며 각자 매력이 다르다고 선을 그었다.



하지만 이때 이상민은 "그런데 이미 재훈이 형을 등지고 있으시다"라고 했고, 탁재훈은 "제일 싫어하는 여자가 등 보이는 여자다"라고 말해 폭소를 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)