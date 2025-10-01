'국정자원 화재' 정부 전산시스템 장애 6일째…복구율 10%대

지난달 26일 발생한 국가정보자원관리원(이하 국정자원) 화재 사태로 정부 전산시스템이 멈춰선 지 오늘(1일)로 엿새째에 접어들었습니다.



정부는 시스템 복구의 고삐를 죄고 있으나 복구율은 10%대에 머물러 있습니다.



중앙재난안전대책본부에 따르면 정부는 전날 기준 공무원 약 130명, 전산시스템 운영 및 유지관리 인력 570여 명을 투입해 복구작업을 폈습니다.



복구 작업은 업무 영향도나 사용자 수, 파급도 등이 높은 1·2등급 시스템을 중심으로 이뤄지고 있습니다.



이에 따라 1등급 시스템 복구율은 전날 50%를 넘어섰습니다.



그러나 전체 647개 중 3분의 2가량 해당하는 3·4등급 시스템 복구는 상대적으로 후순위로 밀릴 수밖에 없어 전체 복구율도 큰 상승세를 보이지 못하고 있습니다.



국민 불편함이 이어지고 있긴 하지만, 그나마 '정부24'와 무인민원발급기 등 민원서비스가 일부 정상화되며 큰 혼란 상황은 벌어지지 않는 것으로 정부는 보고 있습니다.



정부는 화재가 발생한 국정자원 5층 7-1 전산실 안에 있던 시스템 96개가 전소돼 재가동할 수 없는 만큼 대구센터의 민관협력 클라우드를 활용해 서비스 정상화를 추진합니다.



이들 시스템이 정상화되기까지는 4주가량이 걸릴 것으로 정부는 예상했습니다.



같은 층 7·8전산실 내 시스템은 불에 탄 것은 아니지만 분진 영향을 받아 이를 제거한 후 순차 재가동하는 작업이 이뤄질 예정입니다.



김민재 중대본 제1차장(행안부 차관)은 전날 브리핑에서 "일부 시스템의 경우 다수 기관과 정보 연계 등으로 예상된 시간보다 조금 더 걸릴 수 있다는 점도 말씀드린다"며 "장애를 신속히 복구하고, 상황이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.