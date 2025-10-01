뉴스

'국정자원 화재' 정부 전산시스템 장애 6일째…복구율 10%대

유영규 기자
작성 2025.10.01 06:03 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'국정자원 화재' 정부 전산시스템 장애 6일째…복구율 10%대
지난달 26일 발생한 국가정보자원관리원(이하 국정자원) 화재 사태로 정부 전산시스템이 멈춰선 지 오늘(1일)로 엿새째에 접어들었습니다.

정부는 시스템 복구의 고삐를 죄고 있으나 복구율은 10%대에 머물러 있습니다.

중앙재난안전대책본부에 따르면 정부는 전날 기준 공무원 약 130명, 전산시스템 운영 및 유지관리 인력 570여 명을 투입해 복구작업을 폈습니다.

복구 작업은 업무 영향도나 사용자 수, 파급도 등이 높은 1·2등급 시스템을 중심으로 이뤄지고 있습니다.

이에 따라 1등급 시스템 복구율은 전날 50%를 넘어섰습니다.

그러나 전체 647개 중 3분의 2가량 해당하는 3·4등급 시스템 복구는 상대적으로 후순위로 밀릴 수밖에 없어 전체 복구율도 큰 상승세를 보이지 못하고 있습니다.

국민 불편함이 이어지고 있긴 하지만, 그나마 '정부24'와 무인민원발급기 등 민원서비스가 일부 정상화되며 큰 혼란 상황은 벌어지지 않는 것으로 정부는 보고 있습니다.

정부는 화재가 발생한 국정자원 5층 7-1 전산실 안에 있던 시스템 96개가 전소돼 재가동할 수 없는 만큼 대구센터의 민관협력 클라우드를 활용해 서비스 정상화를 추진합니다.

이들 시스템이 정상화되기까지는 4주가량이 걸릴 것으로 정부는 예상했습니다.

같은 층 7·8전산실 내 시스템은 불에 탄 것은 아니지만 분진 영향을 받아 이를 제거한 후 순차 재가동하는 작업이 이뤄질 예정입니다.

김민재 중대본 제1차장(행안부 차관)은 전날 브리핑에서 "일부 시스템의 경우 다수 기관과 정보 연계 등으로 예상된 시간보다 조금 더 걸릴 수 있다는 점도 말씀드린다"며 "장애를 신속히 복구하고, 상황이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지