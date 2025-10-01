뉴스

"돈 줄게 전화 좀 해줘" 초등생 유인하려 한 60대 검거

"돈 줄게 전화 좀 해줘" 초등생 유인하려 한 60대 검거
부산에서 초등학생에게 돈을 주겠다며 차량으로 유인하려 한 남성이 경찰에 붙잡혀 조사받고 있습니다.

부산 강서경찰서는 미성년자 약취 유인 미수 혐의로 60대 남성 A 씨를 조사하고 있다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 29일 오후 6시 부산 강서구 한 학원가 인근 도로에서 초등학생 B양에게 접근해 자신의 차량에서 전화를 대신 걸어주면 10만 원을 주겠다며 유인하려 한 혐의를 받습니다.

당시 B 양은 거부 의사를 밝힌 채 현장을 벗어나 귀가한 뒤 엄마에게 사실을 알렸습니다.

경찰은 B 양 엄마의 신고를 접수한 뒤 CCTV 분석 등을 통해 추적에 나서 사건 발생 당일 오후 11시 30분 경남 창원시 진해구 A 씨 주거지에서 A 씨를 긴급체포했습니다.

현장에서 A 씨가 B양에게 언급한 차량은 본인 아들 명의로 등록돼 있었고, 평소에 자신이 타고 다녔던 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 경찰에서 "좋아하는 여성이 있는 데 전화를 받지 않아 전화 통화를 부탁하려고 그랬다"고 진술했습니다.

경찰 관계자는 "진술의 신빙성 등 구체적인 범행 동기를 조사하고 있다"고 말했습니다.
