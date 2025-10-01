"결혼비용 상승세…1인식대 중간가격 6만 원으로 올라"

결혼 서비스 비용에서 가장 큰 비중을 차지하는 1인당 식대 중간 가격이 6만 원으로 오르는 등 전체 결혼 평균 비용이 두 달 전보다 4% 넘게 뛰었습니다.



한국소비자원은 전국 14개 지역 결혼서비스 업체 504개사를 대상으로 지난달 18∼29일 결혼식장과 '스드메'(스튜디오·드레스·메이크업) 패키지 비용을 조사한 결과 전체 결혼 서비스 평균 비용은 지난달 2천160만 원으로 두 달 전보다 4.1% 늘었다고 지난달 30일 밝혔습니다.



지역별로 보면 강남이 3천509만 원으로 경상도(1천181만 원)의 세 배에 육박했습니다.



수도권의 결혼비용은 2천665만 원으로 비수도권(1천511만 원)보다 1천154만 원 비쌌습니다.



지난달 결혼비용을 6월과 비교하면 수도권은 4.3% 증가했으나 비수도권은 1.9% 감소했습니다.



수도권 비용 증가는 강남 결혼비용이 3천336만 원에서 3천509만 원으로 5.2% 늘어난 영향이 컸다고 소비자원은 분석했습니다.



항목별로 결혼식장 1인당 식대 중간 가격이 지난달 6만 원으로 집계됐습니다.



이는 지난 6월 5만 8천 원보다 2천 원(3.4%) 오른 것입니다.



지역별로는 강남지역이 8만 3천 원에서 8만 8천 원으로 5천 원(6.0%) 높아져 14개 지역 중에서 가장 비싸고, 6월 대비 상승률도 가장 높았습니다.



전국 대관료 중간 가격은 6월 300만 원에서 지난달 350만 원으로 50만 원(16.7%) 올랐습니다.



강남지역 대관료가 690만 원에서 750만 원으로 60만 원(8.7%) 상승했고 경상지역도 130만 원에서 270만 원으로 두 배가 됐습니다.



결혼식장 측은 식재료와 장식·꽃 등 주요 자재의 구매 단가 상승과 인건비 인상이 결혼식장비 상승의 주요 원인이라고 설명했습니다.



스드메 패키지와 개별 서비스(옵션)의 지난달 중간가격은 지난 6월과 큰 차이가 없는 것으로 조사됐습니다.



스튜디오는 132만 원으로 가격 변동이 없었고, 드레스는 2.6%(4만 원) 오른 155만 원, 메이크업은 5.5%(4만 원) 상승한 77만 원으로 각각 집계됐습니다.



'생화 꽃장식'은 지난 6월 200만 원에서 지난달 262만 원으로 31.0%(62만 원) 올랐습니다.



소비자원은 결혼준비 대행업체 20개사의 계약서에서 모두 불공정한 약관 조항을 확인했다고 밝혔습니다.



19개사(95%)는 '사진 파일 구입비', '드레스 피팅비' 등 필수옵션을 기본 제공 서비스가 아닌 별도 항목으로 넣었고, 13개사(65%)는 옵션 가격을 구체적으로 표시하지 않고 '별도'로만 표기했습니다.



소비자원은 이번 조사 결과를 공정거래위원회와 공유하고 결혼준비 대행업체 20개사에 불합리한 약관 조항 개선을 요청하는 한편 표준계약서 사용도 적극 권장할 예정입니다.