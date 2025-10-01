'조희대 불참'에 국감 기간 연장·증인채택 압박

<앵커>



국회 법제사법위원회에서는 조희대 대법원장 없는 조 대법원장 청문회가 열렸습니다. 민주당 위원들은 이번 달에 열릴 대법원 국정감사를 하루 늘려서 직접 대법원을 찾아가고, 조 대법원장을 국감 증인으로 채택해 압박을 계속하겠다는 계획입니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



조희대 대법원장의 대선 개입 의혹을 따지겠다며 민주당 주도로 개최된 국회 법제사법위원회 청문회.



사법 독립을 보장한 헌법과 법률에 따라 청문회에 불출석한다고 의견서를 냈던 조 대법원장을 비롯해 주요 증인들은 모두 출석하지 않았습니다.



[김용민/민주당 의원 : 불출석에 대한, 출석 요구에 대한 의견서. 이게 지금 증인의 태도입니까?]



[나경원/국민의힘 의원 : 오죽했으면 대법원장이 불출석 사유서가 아니라 의견서를 냈겠습니까?]



조 대법원장의 불출석에 민주당 법사위원들은 대법원에 대한 국정감사 기간을 늘리는 것으로 응수했습니다.



대법원 국감은 당초 이번 달 13일 하루였지만, 하루를 더 늘려 오는 15일 현장 국감도 진행하는 것입니다.



[김기표/민주당 의원 : 조희대 대법원장 나으리께서 국민들 앞에 나오시는 것이 번거로우시다면 저희가 직접 찾아가 알현토록 하겠습니다. 그때는 아마 숨을 곳이 없을 것입니다.]



또 조 대법원장을 국감 일반 증인으로도 채택했습니다.



근조 리본을 달고 참석한 국민의힘 의원들은 민주당 주도로 이뤄진 국감 일정 변경과 증인 채택에 반발했습니다.



[곽규택/국민의힘 의원 : 이렇게 일방적으로 또 하루를 잡겠다, 현장 가서 하겠다… 현장 가서 또 대법관들, 대법원 압박하려는 수단으로 사용하시려는 것 아닙니까?]



보수적 성향의 인사로서 대통령 직속 국민통합위원회를 맡은 이석연 위원장은 "청문회 요건도 제대로 갖춰지지 않았는데 국회가 왜 그렇게 서둘러 진행하는지 이해가 안 간다"고 민주당 법사위원들을 비판했습니다.



이 위원장은 다만, 조 대법원장을 향해서도 지난 5월 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건을 왜 속전속결로 처리했던 것인지 최소한의 입장 표명이 필요하다고 함께 지적했습니다.



(영상취재 : 김용우)