김건희특검 파견검사 '조기 복귀' 요청…집단행동 확산?

<앵커>



수사와 기소를 분리하는 검찰청 폐지법이 오늘(1일) 공포되면, 내년 10월 이후 검찰청은 사라지게 됩니다. 김건희 특검팀에 파견된 검사 전원은 이런 상황에서 특검팀 검사들이 수사와 기소를 모두 수행하는 것은 모순이라면서 검찰로 조기 복귀시켜달라고 반발했습니다.



전연남 기자입니다.



<기자>



김건희 특검팀에 파견된 팀장급 검사들이 민중기 특별검사를 만나 파견검사 40명 전원의 의견이라며 입장문을 전달했습니다.



이들은 입장문을 통해 "수사와 기소 분리 명분 하에 수사검사의 공소유지가 원칙적으로 금지된 상황에서 검사들이 특검에서 직접수사와 기소, 공소유지가 결합된 업무를 하는 것이 옳은 것인지 혼란스럽다"고 밝혔습니다.



그러면서 민 특검에게 "특검수사 과정에서 확인된 검사의 직접수사와 기소·공소유지 필요성에 대한 의견을 직접 언론에 표명해 달라"며 "현재 진행 중인 사건들을 조속히 마무리한 후 복귀하도록 해달라"고 요구했습니다.



정부조직법 통과 이후 검사들의 단체 행동이 나온 것은 처음입니다.



이에 대해 특검 관계자는 브리핑을 통해 "파견 검사들이 혼란스러워하는 상황은 이해한다"면서도 "한치의 흔들림 없이 수사가 마무리될 수 있도록 운영할 것"라고 밝혔습니다.



또, "파견 검사들의 입장은 수사 종료 이후 복귀를 희망한다는 취지"라면서 "수사 검사들이 기소와 공소유지에 관여하는 것이 필요하다"고 본다며 구성원들과 충분히 논의하겠다고 설명했습니다.



파견 검사 40명은 도이치 주가조작부터 건진법사 통일교 청탁, 공천개입 의혹까지 특검수사의 핵심을 담당하고 있습니다.



파견검사들의 반발에 대해 김건희 특검 지휘부가 진화에 나선 가운데, 검사 집단 복귀 요청이 내란 특검이나 채 상병 특검으로 확산할 경우 수사 연속성 문제는 물론 특검 수사 동력 자체가 떨어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.