1. "되지도 않는 것 기소하고 무죄 나오면 항소"



이재명 대통령이 검찰청을 폐지하는 내용의 정부조직법 개정안을 의결하면서, 검찰을 다시 한번 강하게 비판했습니다. 검찰이 되지도 않는 것을 기소하고, 무죄가 나오면 항소해서 국민에게 고통을 주고 있다면서 항소와 상고 제도를 개선하라고 주문했습니다.



2. 특검 검사들 집단 반발…"수사·기소 병행은 모순"



김건희 특검팀에 파견된 검사 40명 전원이 검찰로 조기 복귀시켜 달라고 민중기 특검에게 요청했습니다. 수사와 기소를 분리하는 검찰청 폐지법이 통과됐는데, 정작 특검에서는 검사가 수사와 기소를 모두 담당하는 것은 모순이라고 반발했습니다.



3. "트럼프, 김정은과 전제조건 없는 대화 의사"



트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 전제조건 없이 대화할 의사가 있다고 백악관이 밝혔습니다. 전군 장성을 불러 모은 트럼프는 미국이 내부로부터 침략당하고 있다면서 본토 수호 임무를 강조했습니다.



4. 국가 전산망 15% 복구…"보안시스템 전수 조사"



국가 전산망 마비 사태 이후 지금까지 95개의 정부 시스템이 복구됐지만, 복구율은 15% 수준에 그치고 있습니다. 이재명 대통령은 모든 부처의 보안시스템을 전수 조사하라고 지시했습니다.