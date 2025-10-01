[친절한 경제] 첫날부터 터졌다…몰려와 지갑 연 중국인들

<앵커>



수요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 우리나라를 찾는 외국인 관광객들이 또 늘었다면서요?



<기자>



지난 8월 한국을 방문한 외국인 관광객은 182만 명인데요.



전년 대비해서 16% 더 올랐고, 코로나 이전인 2019년 8월에 대비해서는 15%가 올랐습니다.



요즘 어딜 가도 외국인이 참 많다 이렇게 느끼는 분들 많으실 텐데요.



올해 1월부터 8월까지 누적으로 봤을 때 1천230만 명으로, 한 달에 평균 153만 명 넘게 다녀갔다는 계산이 나오는데, 8월에는 한 달 평균보다 30만 명 더 든, 182만 명이 들어온 겁니다.



국가별로 보면 중국인이 약 60만 명으로 가장 많았고, 그다음으로 일본이 38만 명, 타이완 29만 명, 미국 11만 명 순이었습니다.



이 많은 관광객들이 어딜 갔나 봤더니, 특히 K팝 공연 관람이나 드라마 촬영지 방문, 한국 화장품이나 식품 쇼핑으로 몰리면서, 서울 명동이나 홍대, 성수 같은 도심 상권이 외국인 관광객으로 붐비고 있습니다.



내수는 주춤했지만 외국인 관광객이 만들어내는 소비는 늘고 있다는 신호가 될 수 있습니다.



<앵커>



이번 주부터 또 중국인 단체 관광객들이 비자 없이 들어올 수 있게 됐잖아요. 관련 업계 매출도 많이 늘겠죠?



<기자>



중국 단체 관광객 무비자 첫날 한 편의점 회사 매출은 100%가 올랐고요.



명동에 있는 면세점 점포 한 곳에만 2천500명이 몰렸습니다.



이번 주부터 3명 이상 중국 단체 관광객은 비자 없이 15일간 한국을 여행할 수 있거든요.



효과는 첫날부터 뚜렷했습니다.



아까 100% 매출 는 곳 말고도 다른 편의점과 마트에서도 꽤 짭짤한 중국인 단체 관광 특수를 봤는데요.



중국인들이 뭘 샀는지 봤더니, 과자나 김스낵 같은 한국 대표 먹거리가 많이 팔렸습니다.



패션, 뷰티 매출도 크게 늘었는데요.



한 패션 유통업체 명동점은 중국인 고객 매출이 70% 이상 증가했고, 아까 하루 2천500명이 몰렸다는 그 면세점은 이번 달 평균 중국인 단체 관광객 수가 1천 명 수준인데, 무비자 허용 첫날 2.5배가 된 겁니다.



물론 아직은 무비자 입국 완전 초기인 데다가, 크루즈 단체 여행이어서 매출 측면에서는 아직 두드러진 성과가 나타나지는 않지만, 업계에서는 중국 중추절 연휴 기간 이후 지출 규모가 큰 '큰손' 중국인 관광객이 많이 늘 것으로 보입니다.



즉, "곧 큰 거 온다." 이렇게 보시면 될 거 같은데요.



정부는 앞으로 무비자 입국 조치가 끝나는 내년 말까지, 약 100만 명이 더 들어올 거라고 기대하고 있습니다.



<앵커>



마지막으로 금값이 요새 계속 올라요?



<기자>



화면 보시면 최근 3년간 국내 금값 추이인데요.



계속 상승세에 있는 상황인데, 특히 지금 9월 보시면 그래프의 기울기가 상당히 가팔라진 모습 볼 수 있습니다.



그러면서 어제(30일) 국제 금값은 사상 처음 온스당 3천800달러를 돌파했습니다.



금값은 9월 들어서 3천600달러, 3천700달러, 3천800달러까지 순식간에 돌파하는 초강세가 계속되고 있습니다.



이에 따라 올해 들어서만 금값 상승률은 45%에 달합니다.



특히, 어제 금값이 3천800달러를 돌파할 수 있었던 건 미국 연방정부의 셧다운, 그러니까 업무가 일시적으로 멈출 가능성 때문인데요.



의회가 예산안 합의를 못 하게 되면서 셧다운 우려가 나왔고, 달러 약세로 이어지면서 금값이 확 뛴 겁니다.



앞으로 전망 중요하죠.



금값 오를 때마다 "지금이라도 사야 되냐?" 이렇게 물어보시는 분들 참 많은데요.



이미 너무 올랐긴 하지만, 미국 셧다운 우려와 달러 약세가 이어지면 4천 달러 돌파 가능성까지 나오고 있습니다.



하지만 경기 불확실성이 완화되거나 금리 인하가 빨라지면 단기 조정도 이뤄질 수 있으니까요.



투자에 유의하셔야겠습니다.