베트남 강타한 태풍 '부알로이'…"사망 26명·실종 30명"

강민우 기자
작성 2025.09.30 23:01 조회수
▲ 30일(현지시간) 홍수로 물에 잠긴 베트남 북부 라오까이성 한 시가지의 모습

태풍 '부알로이'가 강타한 베트남 북부·중부에서 인명피해가 이어지고 있습니다.

베트남 농업환경부는 현지시간 30일, 태풍 '부알로이'로 26명이 숨지고 30명이 실종, 105명이 다쳤다고 밝혔습니다. 주택 13만 채 이상이 침수·파손 피해를 보았고, 255㎢ 이상의 농지가 물에 잠긴 것으로 파악하고 있습니다.

'부알로이'는 현지시간 29일 열대저기압으로 약화하며, 라오스로 이동했지만 남기고 간 비구름 탓에 북부와 중부 여러 곳에서 300mm가 넘는 폭우가 쏟아졌습니다.

수도 하노이를 비롯해 선라성 라오까이성 등 북부 지역에서 홍수가 발생했고, 하띤성·응에안성을 중심으로 홍수, 산사태가 일어났습니다.

하노이 노이바이 공항으로 향하던 항공편 수십 편이 '부알로이'로 인한 폭우에 시야 불량으로 인해 항로나 일정을 바꿨고, 수도 하노이와 남부 중심지 호찌민시를 오가는 철도 운행도 대부분 중단했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
